Генерал армии объяснил, как и чем ВСУ могли сбить КАБ на Запорожье

Недавно появилась информация, что украинские военные успешно сбили российскую управляемую авиационную бомбу в районе Запорожья. Воздушные силы подтвердили этот случай, отметив, что это уже не первый успешный перехват. Специалисты активно работают над совершенствованием вооружения для уничтожения таких угроз.

Одним из перспективных направлений является использование мобильных ракетных комплексов, которые могут эффективно перехватывать КАБы. Кроме того, есть предположение, что к уничтожению бомбы могла быть привлечена советская зенитная установка ЗУ-23-2. Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что во многом успех зависит от опыта наших бойцов и их способности точно определять траектории движения целей.

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Как Украина разрабатывает оружие для уничтожения КАБов

В Украине продолжается развитие технологий для уничтожения крылатых авиационных бомб. Поскольку сбивать такие объекты чрезвычайно сложно, военные специалисты работают над совершенствованием различных видов вооружения. Одним из самых перспективных вариантов является использование мобильных ракетных комплексов, что уже продемонстрировали свои возможности в операциях.

Одно из конструкторских бюро, которое ранее специализировалось на разработке бронетанковых частей и ракет средней дальности, теперь активно работает над созданием средств для уничтожения КАБов. Хотя эти системы пока не используются в массовом производстве, они уже дают результат.

Постепенно осваиваем все типы новейшего вооружения, которые могут сбивать баллистические и крылатые ракеты, а также КАБы,

– подчеркнул Маломуж.

Он отметил, что для максимальной эффективности следует применять комплексный подход, который включает удары по аэродромам, уничтожение складов горючего и самих самолетов.

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Могли ли сбить КАБ старой советской установкой

В Defense Express предположили, что КАБ над Запорожьем могли сбить с помощью советской зенитной установки ЗУ-23-2. Эксперты объяснили, что использование старой техники в сочетании с новыми тактическими подходами может быть эффективным.

Обнаружение КАБов не является сложной задачей даже для советских радиолокационных станций, а опытные украинские бойцы могут даже уничтожать эти боеприпасы с помощью устаревших систем, если они хорошо изучили траектории их движения,

Можно сбивать и другими средствами, но это уже зависит от искусства воинов. Они видят, как КАБы летят, уже неоднократно пристреливались, поэтому могут это делать теми или иными средствами, и не обязательно советскими,

– объяснил Николай Маломуж.

Этот опыт подтверждает, что даже старые системы могут быть успешно применены для уничтожения современных угроз, но для достижения большей эффективности необходимы новейшие средства ПВО, которые способны с точностью определять пуски и осуществлять удары по мишеням.