Одним із перспективних напрямків є використання мобільних ракетних комплексів, які можуть ефективно перехоплювати КАБи. Окрім того, є припущення, що до знищення бомби могла бути залучена радянська зенітна установка ЗУ-23-2. Генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що багато в чому успіх залежить від досвіду наших бійців і їх здатності точно визначати траєкторії руху цілей.

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Як Україна розробляє зброю для знищення КАБів

В Україні триває розвиток технологій для знищення крилатих авіаційних бомб. Оскільки збивати такі об'єкти надзвичайно складно, військові фахівці працюють над вдосконаленням різних видів озброєння. Одним з найперспективніших варіантів є використання мобільних ракетних комплексів, що вже продемонстрували свої можливості в операціях.

Одне з конструкторських бюро, яке раніше спеціалізувалося на розробці бронетанкових частин і ракет середньої дальності, тепер активно працює над створенням засобів для знищення КАБів. Хоча ці системи поки не використовуються в масовому виробництві, вони вже дають результат.

Поступово освоюємо всі типи новітнього озброєння, які можуть збивати балістичні та крилаті ракети, а також КАБи,

– наголосив Маломуж.

Він зазначив, що для максимальної ефективності варто застосовувати комплексний підхід, який включає удари по аеродромах, знищення складів пального та самих літаків.

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Чи могли збити КАБ старою радянською установкою

У Defense Express припустили, що КАБ над Запоріжжям могли збити за допомогою радянської зенітної установки ЗУ-23-2. Експерти пояснили, що використання старої техніки у поєднанні з новими тактичними підходами може бути ефективним.

Виявлення КАБів не є складним завданням навіть для радянських радіолокаційних станцій, а досвідчені українські бійці можуть навіть знищувати ці боєприпаси за допомогою застарілих систем, якщо вони добре вивчили траєкторії їх руху,

Можна збивати й іншими засобами, але це вже залежить від мистецтва воїнів. Вони бачать, як КАБи летять, вже неодноразово пристрілювалися, тому можуть це робити тими чи іншими засобами, і не обов'язково радянськими,

– пояснив Микола Маломуж.

Цей досвід підтверджує, що навіть старі системи можуть бути успішно застосовані для знищення сучасних загроз, але для досягнення більшої ефективності необхідні новітні засоби ППО, які здатні з точністю визначати пуски і здійснювати удари по мішенях.