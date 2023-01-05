ВСУ применяют многоуровневую оборону против вражеских дронов: как она работает

ВСУ эффективно работают по вражеским дронам. Для того чтобы сбивать их наши военные используют многоуровневую оборону.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко. На самом деле, Воздушные силы ВСУ уже ответили, почему сбивают дорогими ракетами вражеские дроны.

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Многоуровневая защита от дронов

Романенко отметил, что ракеты для ПВО дороже вражеских дронов. Однако если дрон попадет в энергетический объект, то ущерба будет гораздо больше. В общем для сбития враждебных БПЛА ВСУ используют многоуровневую защиту:

ЗРК сухопутных войск, сбивающих дроны сразу при пересечении линии фронта или на небольшой тактической глубине.

ЗРК среднего и дальнего радиуса действия, когда прослеживается дальнейшая трасса дронов. Правда, сейчас враг пытается обходить наши средства ПВО, пуская дроны на небольшой высоте или по руслу.

ПЗРК Стингеры, Стрелы и т.п., которые уже работают непосредственно возле объектов, в которые могут целиться дроны.

То есть оборона стала многоуровневой, глубоко эшелонированной, и, например, ПЗРК во время последнего налета сбили 3 крылатые ракеты, не то, что дроны. То есть, в общем, проработана эффективная тактика борьбы с этими дронами,

– заметил эксперт по авиации.

Романенко о том, как работает многоуровневая оборона ВСУ против вражеских дронов: смотрите видео

Новая тактика россиян

Он продолжил, что россияне, к сожалению, учатся и начали использовать новую тактику. Они запускают дроны несколькими волнами по нескольку штук или одной, но много. Ведь, например, NASAMS может работать по 8 целям одновременно, так что если запустить 15 есть шанс, 7 долетят.

"Однако сейчас было проработано так, что на пусковой установке у NASAMS – 8 ракет. Поэтому, когда поступают дроны, одна установка выпускает все ракеты. Не то, что с каждой установки по 2 ракеты, а все с одной. После этого ее перезаряжают и 8 ракетами работает следующая установка", – подчеркнул Романенко.

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