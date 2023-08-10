ВСУ сдерживают оккупантов на Купянском направлении: в Минобороны рассказали о ситуации на фронте
Источник:Анна Маляр
В Минобороны заявили, что ситуация на Востоке сейчас сложная. Идут тяжелые бои. В то же время, российским захватчикам не удается достичь поставленных целей.
Заместительница министра обороны Анна Маляр создала сообщение в соцсетях. Она рассказала об успехах наших защитников.
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Что происходит на Востоке
Маляр сообщила, что Силы обороны эффективно сдерживают наступление войск страны-агрессорки на Купянском и Лиманском направлениям. На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступление на южном фланге.
Российские оккупанты захотели восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки. Однако их попытки потерпели неудачу.
Заместительница Алексея Резникова назвала Авдеевское и Марьинское направления неприступными для захватчиков.
Сколько они (россияне – 24 Канал) не пытаются там наступать, ничего не выходит. Но останавливать их там непросто. Наши мужественные бойцы каждый день в тяжелых боях и сплошных обстрелах защищают там Украину,
– объяснила она.
По словам Маляр, на Мелитопольском и Бердянском направлениях тоже продолжаются наступательные действия. Так, наши защитники имеют частичный успех в направлении Урожайное, южнее и юго-восточнее Старомайорского, несмотря на сопротивление противника и сверхтяжелые условия.
Что говорят эксперты о войне России против Украины
- Недавно советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии 24 Каналу подчеркнул, что Силы обороны продолжают продвигаться несмотря ни на что, и сейчас у них период накопления эффекта. По его мнению, развитие событий на линии фронта покажет положительные результаты для Украины. Это должно произойти в скором времени.
- Также своим прогнозом недавно поделился полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он считает, что наступление украинских воинов в Херсонской области вскоре приведет к какому-то результату.
- Ранее военный эксперт Петр Черник предположил, что украинские защитники смогут взять Бахмут в оперативное окружение, ведь для этого есть много оснований. В то же время, он подчеркнул, что это будет очень сложной задачей.