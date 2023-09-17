Россияне понимают, что ВСУ скоро преодолеют вторую линию обороны: сводка с фронта от Свитана

У окупантов прослеживается паника на Юге Украины. Они пытаются хаотично перебрасывать силы из разных направлений на укрепление этого плацдарма.

Полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал, что это не приносит оккупантам никаких дивидендов. Ранее сообщалось, что на Бахмутском направлении враг сосредоточил 52 тысячи окупантов.

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Что происходит на Юге

Свитан отметил, что россияне прогнозируют, что ВСУ вскоре преодолеют вторую линию обороны. Вполне возможно, что наши войска смогут взять в окружение вражескую группировку на восточном фланге Вербового. Именно туда направлено наше движение.



Ситуация на Юге / Скриншот Deep State Map

Тем самым мы можем освободить западный фланг на этом плацдарме. Затем ВСУ нужно будет дойти до железной дороги в Токмаке. Так, наши войска смогут перерезать одну из самых главных транспортных логистических артерий россиян на Юге.

Какие перспективы на Бахмутском направлении

После деоккупации Андреевки ВСУ получили реальные шансы заходить в Бахмут с юга. Следует следить за тем, как будут развиваться события на фронте, но ориентировочно в октябре наши войска уже могут в южной части города и там начнутся бои.



Ситуация на Бахмутском направлении / Скриншот Deep State Map

Россияне хаотически перебрасывают войска из этого плацдарма на Юг, затем возвращают обратно. Такие действия приводят к тому, что фронт проседает, и ВСУ имеют возможность атаковать и прорываться в разных точках, а не только концентрироваться на одной.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Кто атаковал Орловскую область и Москву

В ночь с 16 на 17 сентября над Россией снова летали беспилотники. оккупанты жаловались, что пострадала нефтебаза под Москвой. Полковник запаса ВСУ отметил, что нужно выяснить, кто запускает эти БПЛА. Это может быть работа ГУР или российских партизан.

Их сейчас на территории России стало больше. А нефтебазы, нефтезаводы, топливоприемники – это легитимные военные цели. Топливо – это "кровь" армии, без нее она засыхает. У нас есть свои помощники на территории России, очевидно. Они также стремятся освободиться из-под путинского гнета.

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