Благодаря эффективным действиям бойцов 151-го отдельного разведывательного батальона удалось сорвать штурм оккупантов. Об этом проинформировали в Группировке объединенных сил.

Какие подробности операции?

Россияне пытались штурмовать позиции украинских защитников возле населенного пункта Купянск-Узловой. Однако им помешали бойцы разведывательного батальона.

Во время отражения вражеской атаки, как сообщили в УОС, получилось пополнить обменный фонд российскими пленными. Кроме того, удалось вывести одно гражданское лицо.

Также украинские военные получили важные разведданные, которые помогли уничтожить большую группу оккупантов.

Системное взаимодействие подразделений УОС лишает врага инициативы, людей и возможностей для дальнейшего продвижения,

– подчеркнули военные.

Кстати, не так давно Генеральный штаб Вооруженных сил страны-агрессора распространил очередную ложную информацию, заявив о якобы полном захвате поселка Купянск-Узловой в Харьковской области.

Силы обороны Украины оперативно опровергли эти утверждения: поселок полностью остается под контролем украинских войск и даже не граничит с непосредственной линией боевого соприкосновения.

Какова ситуация на фронте Харьковской области?