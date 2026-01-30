Завдяки ефективним діям бійців 151-го окремого розвідувального батальйону вдалося зірвати штурм окупантів. Про це поінформували в Угрупованні об'єднаних сил.

Які подробиці операції?

Росіяни намагалися штурмувати позиції українських оборонців біля населеного пункту Куп'янськ-Вузловий. Однак їм на заваді стали бійці розвідувального батальйону.

Під час відбиття ворожої атаки, як повідомили в УОС, вийшло поповнити обмінний фонд російськими полоненими. Крім того, вдалося вивести одну цивільну особу.

Також українські військові здобули важливі розвіддані, які допомогли знищити велику групу окупантів.

Системна взаємодія підрозділів УОС позбавляє ворога ініціативи, людей і можливостей для подальшого просування,

– підкреслили військові.

До речі, не так давно Генеральний штаб Збройних сил країни-агресорки поширив чергову неправдиву інформацію, заявивши про нібито повне захоплення селища Куп'янськ-Вузловий у Харківській області.

Сили оборони України оперативно спростували ці твердження: селище повністю залишається під контролем українських військ і навіть не межує з безпосередньою лінією бойового зіткнення.

Яка ситуація на фронті Харківської області?