ВСУ срочно обратились к народу Беларуси

Вооруженные Силы Украины обратились к Белоруссии. Наши военные записали специальное обращение. Людей предупредили о российских провокациях.

Соответствующую информацию наши военные обнародовали 24 ноября. Они сообщили, что цель этих провокаций – втянуть Беларусь в войну с Украиной.

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ВСУ предупредили Беларусь о российской провокации

Граждане Белоруссии, спецслужбы России готовят провокации на вашей территории. Целью их терактов могут быть объекты критической инфраструктуры, в том числе – атомная электростанция "Островок",

– сообщили Вооруженные Силы.

Также наши военные вспомнили аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году, когда последствия были страшны для людей, экологии, экономики не только Украины, но и других стран.

Наши военные вспомнили, что теперь Россия:

позволяет шантажировать весь мир угрозой использования ядерных объектов и технологий;

захватывает электростанции;

препятствует работе персонала;

демонстрирует обстрелы и отключения систем безопасности Запорожской АЭС.

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Россия хочет втянуть Беларусь в войну

Руководству России плевать на жизнь российских граждан, тем более – жизнь белорусов и украинцев. Их методы не новые: террор, запугивание, операции под чужим флагом. Все это используется с единственной целью: втянуть Беларусь в войну с Украиной,

– заявили в ВСУ.

Наши военные отметили, что:

Россия хочет кровью и ненавистью разделить наши народы;

но Белоруссии не нужна русская захватническая война;

а жизнь и безопасность белорусов – в их руках.

Генштаб Вооруженных Сил Украины призвал граждан Беларуси требовать от руководства неукоснительного соблюдения статьи 18 Конституции, согласно которой страна исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств.

Ваше государство уже частично нарушило Конституцию, разрешив военную агрессию России против Украины с использованием вашей территории, инфраструктуры и ресурса. Не позволяйте втягивать вас в войну еще больше,

– призывали в Генштабе ВСУ.

Также граждан Беларуси призывали отслеживать:

все подозрительные действия;

появление незнакомых людей или транспорта на территории объектов критической инфраструктуры;

сообщать об этих фактах в полицию;

если там нет реакции, то информировать мировое сообщество.

Украина, несмотря на обстрелы и наступление российской оккупационной армии из Беларуси, не считает эту страну и народ врагом.

"Мы не отвечали ни на какое проявление военной агрессии с вашей территории. Украина не собирается проводить никаких агрессивных действий на территории Беларуси. Это – официальная позиция Украины", – заявили в Генштабе.

Что этому предшествовало

В Офисе Президента заявили, что Кремль избрал новую технику войны, согласно которой хочет втянуть Беларусь. Михаил Подоляк заявил, что для этого Россия готовит искусственные теракты.

Кроме того, вступление в войну Беларуси прокомментировал Алексей Арестович. Советник главы Офиса Президента заявил, что Москва имеет разные сценарии для нового нападения из Беларуси, однако еще не создала предпосылок для реализации операции.

В то же время, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на границе Беларуси с Украиной недостаточно враждебных сил для наступления. Однако вероятность нападения есть, поэтому ВСУ находятся в состоянии готовности.

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