ВСУ стабильно ликвидирует более 700 оккупантов в день: военный эксперт назвал проблему россиян

Последнюю неделю Вооруженные Силы Украины ежесуточно ликвидируют большое количество российских военных. Умирает почти 700 – 800 оккупантов в день.

В эфире 24 Канала военный эксперт Павел Нарожный прокомментировал, что главная проблема, которая сейчас у россиян, – дефицит боеприпасов.

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По его словам, у врагов есть из чего стрелять, есть кому стрелять, но нечем стрелять. То есть количество обстрелов падает.

Конечно, это не значит, что их артиллерия полностью молчит, но они явно экономят боеприпасы,

– объяснил Павел Нарожный.

"Кроме того, есть сообщения от российских так называемых военкоров. Это такая прослойка – не солдаты и не волонтеры, но те люди, которые пишут о войне. Они пишут, что были нередкие случаи, когда слаженный артиллерийский дивизион был обучен, но его бросают в бой, как пехотный батальон", – рассказал военный эксперт.

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Он предположил, что российский пехотный батальон это примерно 500 человек, а артиллерийский где-то 250 – 300 человек.

Он добавил, что россияне не могут их вооружить, не могут предоставить им боекомплекты, поэтому бросают в такие пешие атаки. Это и приводит к тем цифрам, которые мы видим, 700 – 800 в сутки.

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