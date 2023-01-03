В ефірі 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний прокоментував, що головна проблема, яка є наразі в росіян, – це дефіцит боєприпасів.
Важливо Біля Бахмута окупанти за добу здійснили 229 бойових зіткнень та завдали 259 обстрілів, – ЗСУ
За його словами, у ворогів є з чого стріляти, є кому стріляти, але немає чим стріляти. Тобто кількість обстрілів падає.
Звісно, це не означає, що їх артилерія повністю мовчить, але вони вочевидь економлять боєприпаси,
– пояснив Павло Нарожний.
"Крім того, є повідомлення від російських так званих воєнкорів. Це такий прошарок – не солдати й не волонтери, але ті люди, які пишуть про війну. Вони пишуть, що були непоодинокі випадки, коли артилерійський дивізіон, який пройшов злагодження, який був навчений, – його кидають в бій, як піхотний батальйон". – розповів військовий експерт.
Дивіться повне відео з Павлом Нарожним на ютубі 24 каналу:
Він припустив, що російський піхотний батальйон це приблизно 500 людей, а артилерійський десь 250 – 300 людей.
Нарожний додав, що росіяни не можуть їх озброїти, не можуть надати їм боєкомплекти, тому кидають у такі піші атаки. Це й призводить до тих цифр, які ми бачимо, 700 – 800 на добу.
Яка ситуація на фронті: останні новини
- Пізно ввечері 2 січня російські військові завдали ракетного удару по прифронтовій Дружківці, що в Донецькій області. Окупанти вирішили "демілітаризувати" льодову арену.
- Росія продовжує перекидати свої війська через окуповане українське узбережжя Азовського моря. Зокрема, у Маріуполь нещодавно завезли нову "партію" щойно мобілізованих росіян.
- Окупанти, ймовірно, планують довго вести війну проти України. Таким чином, у Міноборони вже відреагували на підготовку до нової хвилі мобілізації в Росії.