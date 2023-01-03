В ефірі 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний прокоментував, що головна проблема, яка є наразі в росіян, – це дефіцит боєприпасів.

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За його словами, у ворогів є з чого стріляти, є кому стріляти, але немає чим стріляти. Тобто кількість обстрілів падає.

Звісно, це не означає, що їх артилерія повністю мовчить, але вони вочевидь економлять боєприпаси,

– пояснив Павло Нарожний.

"Крім того, є повідомлення від російських так званих воєнкорів. Це такий прошарок – не солдати й не волонтери, але ті люди, які пишуть про війну. Вони пишуть, що були непоодинокі випадки, коли артилерійський дивізіон, який пройшов злагодження, який був навчений, – його кидають в бій, як піхотний батальйон". – розповів військовий експерт.

Дивіться повне відео з Павлом Нарожним на ютубі 24 каналу:

Він припустив, що російський піхотний батальйон це приблизно 500 людей, а артилерійський десь 250 – 300 людей.

Нарожний додав, що росіяни не можуть їх озброїти, не можуть надати їм боєкомплекти, тому кидають у такі піші атаки. Це й призводить до тих цифр, які ми бачимо, 700 – 800 на добу.

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