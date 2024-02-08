ВСУ вынуждены "тщательно распределять боеприпасы", – Белый дом сказал, как это использует враг

В Белом доме рассказали, что они знают, как Вооруженные Силы Украины вынуждены тщательно распределяют свои боеприпасы. В то же время добавили, что есть риск не только для фронта, но и для всего нашего государства.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге 7 февраля рассказал, что командиры на поле боя в Украине сейчас принимают очень сложные решения. Ведь Сенат США с конца 2023 года не может поддержать пакет помощи Украине, пишет 24 Канал.

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Что говорят в Белом доме о боеприпасах в ВСУ

Мы знаем, что в некоторых подразделениях они очень, очень тщательно распределяют свои боеприпасы, потому что они начинают волноваться, что они закончатся. И россияне это знают. Вот почему они продолжают запускать беспилотники и ракеты, чтобы заставить украинцев использовать средства противовоздушной обороны, которые, как они знают, сейчас не заменяются,

– заявил Кирби.

По его словам, это создает риски на всей линии фронта – от Востока до Юга страны. Координатор Совета нацбезопасности Белого дома рассказал о рисках не только на линии фронта, но и внутри Украины.

"Потому, что мы знаем, что россияне преследуют свою оборонно-промышленную базу и другие цели – гражданские и военные объекты. Так что, это риск все время", – подчеркнул Кирби.

Что этому предшествовало

Накануне, 7 февраля 2024 года, США провалили одно из голосований за помощь Киеву из-за вопроса об усилении безопасности границы США. Уже 8 февраля должны голосовать за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса границы.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров, как сообщали журналисты, призвал союзников предоставить больше боеприпасов. Ведь издание отметило, что Россия использует на фронте втрое больше артиллерийских снарядов, по сравнению с ВСУ. В то же время Украина сталкивается с "критической" нехваткой артиллерийских снарядов.

Что касается Авдеевки, то по состоянию на утро 8 февраля 2024 года враг не оставляет попыток захватить город. В Генштабе ВСУ рассказали, что наши военные стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, ВСУ только за минувшие сутки отбили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак – у Невельского и Первомайского Донецкой области.

По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома, россияне хотят захватить Авдеевку, чтобы использовать ее в логистических целях, чтобы проводить операции во всем регионе Донбасса.