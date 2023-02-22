Полковник ВСУ объяснил причину разгрома россиян под Угледаром

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов сказал, что у россиян есть цель выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта. Оккупанты ведут наступление второй месяц.

Об этом для 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан.

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"Оккупанты начали наступать у Соледара. Впоследствии в течение месяца расширялись и увеличивали давление. Они попытались выйти на Угледар, начали работать и по Купянску, но получили очень мощный ответ", – сказал Свитан.

Обратите внимание – Роман Свитан о наступлении врага: смотрите видео

Не достигнут цели

По словам военного эксперта, когда россияне выходят с техникой, украинские военные сразу ее уничтожают. Защитники имеют хорошие средства.

Из-за этого оккупанты потеряли под Угледаром очень много техники. Сейчас враг работает в основном живой силой. Однако благодарю наших союзников, которые предоставляют боеприпасы. Я не вижу механизм, чтобы россияне вышли на границы Донецкой области. Его просто не существует. Количество сил и средств, которое имеет враг, не может выполнить поставленную задачу, считает Свитан.

Эксперт отметил, что враги могут увеличить наступательные действия в Донецкой области, активизироваться в Запорожской области. Однако, как убежден Свитан, выполнить задание, которое дал Владимир Путин, точно невозможно.

"Когда россияне устанут, то начнем работать мы, но в обратную сторону. Появится тяжелая техника", – добавил Свитан.

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