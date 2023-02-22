Про це для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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"Окупанти почали наступати біля Соледара. Згодом впродовж місяця розширювались і збільшували тиск. Вони спробували вийти на Вугледар, почали працювати й по Куп'янську, але отримали дуже потужну відповідь", – сказав Світан.

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Не досягнуть мети

За словами військового експерта, коли росіяни виходять з технікою, то українські військові одразу її знищують. Захисники мають для цього хороші засоби.

Через це окупанти втратили під Вугледаром дуже багато техніки. Зараз ворог працює в основному живою силою. Проте дякую нашим союзникам, які надають боєприпаси. Я не бачу механізму, щоб росіяни вийшли на кордони Донецької області. Його просто не існує. Кількість сил і засобів, яку має ворог, не може виконати поставлене завдання, – вважає Світан.

Експерт зазначив, що вороги можуть збільшити наступальні дії на Донеччині, активізуватися у Запорізькій області. Проте, як переконаний Світан, виконати завдання, яке дав Владімір Путін, точно неможливо.

"Коли росіяни втомляться, то почнемо працювати ми, але у зворотний бік. З'явиться важка техніка", – додав Світан.

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