Про це для 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.
До теми Вугледар не навчив: де на цей раз росіяни вирішили "павтаріть"
"Окупанти почали наступати біля Соледара. Згодом впродовж місяця розширювались і збільшували тиск. Вони спробували вийти на Вугледар, почали працювати й по Куп'янську, але отримали дуже потужну відповідь", – сказав Світан.
Зверніть увагу – Роман Світан про наступ ворога: дивіться відео
Не досягнуть мети
За словами військового експерта, коли росіяни виходять з технікою, то українські військові одразу її знищують. Захисники мають для цього хороші засоби.
Через це окупанти втратили під Вугледаром дуже багато техніки. Зараз ворог працює в основному живою силою. Проте дякую нашим союзникам, які надають боєприпаси. Я не бачу механізму, щоб росіяни вийшли на кордони Донецької області. Його просто не існує. Кількість сил і засобів, яку має ворог, не може виконати поставлене завдання, – вважає Світан.
Експерт зазначив, що вороги можуть збільшити наступальні дії на Донеччині, активізуватися у Запорізькій області. Проте, як переконаний Світан, виконати завдання, яке дав Владімір Путін, точно неможливо.
"Коли росіяни втомляться, то почнемо працювати ми, але у зворотний бік. З'явиться важка техніка", – додав Світан.
Що відомо про ситуацію у Вугледарі: останні новини
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський розповів, що українці знищили 155-ту бригаду морської піхоти ворогу. Через втрати росіяни змінюють тактику – замість нічних штурмів почали відновлювати свої сили.
- Захисники знищили під Вугледаром 500 окупантів зі 155 бригади морської піхоти. Угруповання на 80 – 90% складалося з мобілізованих.
- Американський Інститут вивчення війни вважає, що Росія приховує величезні втрати під Вугледаром.