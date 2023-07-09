Настроение паническое: глава Меджлиса рассказал, где в районе Керчи был "хлопок"
После обеда 9 июля стало известно, что в районе Керченского моста раздались взрывы. Этот "хлопок" по-настоящему шокировал оккупантов, в который раз напомнив им, что Россия на полуострове временно.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Впрочем, даже если к этой атаке причастна Украина, то наше государство не нарушило никаких обязательств.
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Как чувствуют себя поклонники России в Крыму
Вчера в крымских пабликах целый день истерили из-за возвращения командиров "Азова" в Украину. В ответ на это местные шовинисты хотели осквернить могилы турецких солдат, воевавших против России в Крымской войне.
А сегодня истерика оккупантов перекинулась на Крымский мост. Интересно, что "хлопок" на мосту был со стороны Крыма, по международно признанной территории Украины.Обратите внимание! Крымский мост играет немаловажную роль в логистике российской армии. Поэтому он является одной из приоритетных целей поражения. Как отмечал месяц назад Бен Ходжес, возвращение Крыма под контроль Украины является важным для долгосрочного мира.
"Сторонники России паникуют и призывают оккупантов защитить их от освобождения Крыма. Очевидно, они также осознают неизбежность возвращения полуострова под контроль Украины", – убежден Чубаров.
Рефат Чубаров о ситуации в Керчи: смотрите видео
Что известно о "хлопке" на Крымском мосту
- По сообщению очевидцев, взрывы в районе Крымского моста произошли около полудня. Местные слышали 3–4 последовательных взрыва.
- Оккупационные власти заявили о якобы сбивании одной украинской ракеты, одновременно закрыв движение на объекте. Также в сети появились первые видео прилетов.
- Интересно, что накануне Анна Маляр в своем сообщении признала, что за подрывом Крымского моста 8 октября 2022 года стояла Украина. Что также показательно, тогда она назвала этот удар "первым", очевидно, намекая, что он не будет последним.