Более 20 российских офицеров погибли, – Жданов рассказал об ударе по общежитию в Херсонской области

ВСУ ударили по общежитию в Гавриловке Второй Херсонской области, где находились сотни российских военных. Там могло погибнуть более 20 офицеров и десятки оккупантов, также много раненых.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что об этом ударе говорят меньше, потому что инцидент в Макеевке был более громким в информационном поле.

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По его словам, Генштаб ВСУ скромно упомянул, что наши военные "накрыли" общежитие в Гавриловке Второй. "Здесь не поднялась шумиха, потому что России удалось скрыть эту трагедию от российских пабликов", – сказал эксперт.

Бам был расположен 404 мотострелкового полка терробороны. Россия перебросила туда около тысячи оккупантов в общежитие завода "Таврида", и туда "прилетело". На сегодняшний день известно о 100 раненых "300", а погибшими считаются около 20 офицеров,

– заявил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что неизвестно количество погибших из личного состава, но там могут насчитать сотни оккупантов.

Жданов рассказал об ударе ВСУ по оккупантам в Херсонской области: видео

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