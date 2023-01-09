Более 20 российских офицеров погибли, – Жданов рассказал об ударе по общежитию в Херсонской области
ВСУ ударили по общежитию в Гавриловке Второй Херсонской области, где находились сотни российских военных. Там могло погибнуть более 20 офицеров и десятки оккупантов, также много раненых.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что об этом ударе говорят меньше, потому что инцидент в Макеевке был более громким в информационном поле.
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По его словам, Генштаб ВСУ скромно упомянул, что наши военные "накрыли" общежитие в Гавриловке Второй. "Здесь не поднялась шумиха, потому что России удалось скрыть эту трагедию от российских пабликов", – сказал эксперт.
Бам был расположен 404 мотострелкового полка терробороны. Россия перебросила туда около тысячи оккупантов в общежитие завода "Таврида", и туда "прилетело". На сегодняшний день известно о 100 раненых "300", а погибшими считаются около 20 офицеров,
– заявил Жданов.
Военный эксперт подчеркнул, что неизвестно количество погибших из личного состава, но там могут насчитать сотни оккупантов.
Жданов рассказал об ударе ВСУ по оккупантам в Херсонской области: видео
Атаку ВСУ по оккупантам в Макеевке и месть России
- В ночь на 1 января ВСУ поздравили врага, нанеся ракетный удар по ПТУ №19, находящейся во временно оккупированной Макеевке. В результате удара около 400 оккупантов погибли, еще 300 получили ранения.
- Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам и сообщил об уничтожении до 10 единиц вражеской техники разных типов. В Кремле цинично подтвердили гибель только 89 военных.
- Теперь Россия в ответ придумала ложь о "отмщении" ВСУ – мол, российские войска провели "операцию возмездия" в Краматорске, где погибли более 600 украинских военнослужащих. Однако в ВСУ уже опровергли маразматическое заявление врага.
- Интересно, что уже даже сами россияне не верят в "официальные" российские заявления. Новый фейк уже назвали "операцией фантазер".
- И пока Россия лжет о мести, все больше российских оккупантов отправляются на концерт в Кобзон. По состоянию на 9 января 2023 года Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 111 760 оккупантов.