Можно вычислить: авиаэксперт предположил, какими средствами предположительно поразили вражеские самолеты
Украинские защитники эффективно уничтожают российскую авиацию на большом расстоянии от линии боестолкновения. Только в течение февраля враг лишился 10 самолетов и одного вертолета.
Однако пока неизвестно, какими именно средствами украинским силам удается сбивать российские самолеты. Авиационный эксперт Константин Криволап рассказал 24 Каналу, какие системы, что есть на вооружении в ВСУ, способны выполнять такие задачи.
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Считали это расстояние безопасным
Криволап отметил, что радар системы Patriot "видит" на расстоянии 250 километров. В то же время ее ракета способна поражать цели в радиусе 160 километров. Именно поэтому Patriot можно достаточно далеко отвести от линии соприкосновения.
Относительно российских Су-34, которые несут КАБы, они приближались к линии фронта на дистанции до нескольких десятков километров. Россияне считали расстояние в 30 километров безопасным, потому что системы NASAMS, IRIS-T, "Бук" их самолеты должны были не доставать,
– отметил авиационный эксперт.
Эта информация позволяет высчитывать, каким средством был нанесен удар по российским самолетам, где стоял его радар и где пусковая установка. Их расположение может быть в разных местах.
"Главное, чтобы было налажено целеполагание. На сегодня во ВСУ ситуационная осведомленность на очень высоком уровне", – подчеркнул Криволап.
Сбили ли из системы С-200
В то же время существует предположение, что поразить российский ДРЛО А-50 в районе Ейска, за сотни километров от линии боестолкновения, мог модернизированный комплекс С-200.
Технически это очень сложно сделать. Можно с ракеты, которая весит 7 тонн, выбросить системы наведения, связи, управления, однако ее вес все равно будет составлять 5 тонн. К тому же очень сложно установить пусковую установку, которая должна весить 15 тонн, и быстро перемещать ее очень сложно. Есть еще много возражений относительно этой версии. Поэтому это немного "игра в шпионов",
– предположил он.
Принципиально важно то, что Украина имеет средства, которыми может сбивать российскую авиацию на большом расстоянии.
"А с помощью именно какой системы – это уже не так важно. Главное, что делаем это уверенно, настойчиво и результативно", – отметил Константин Криволап.
Больше об авиационных потерях россиян
- В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что 27 февраля на Востоке Украины были сбиты сразу два российских Су-35.
- Всего в течение февраля россияне понесли колоссальные потери в авиации. Так, 7 февраля был сбит ударный вертолет Ка-52. Его поразили на Авдеевском направлении из ПЗРК.
- Сразу три самолёта "приземлили" 17 февраля – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35. А 18 февраля украинские силы ликвидировали еще один Су-34.
- Кроме того, 19 февраля были ликвидированы Су-34 и Су-35. Они пытались наносить удары КАБами по позициям ВСУ. 21 февраля "приземлили" еще один Су-34.
- Через два дня, 23 февраля наши защитники сбили над Азовским морем важный для россиян самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У.