ВСУ устроили настоящий ад оккупантам в Донецкой области: видео разгрома российской техники

Село Павловка в Донецкой области и его окрестности стали едва ли не одной из самых горячих точек фронта. Оккупанты большими силами пытаются атаковать позиции ВСУ, однако получают серьезные потери.

Военная корреспонден Юлия Кириенко опубликовала кадры, на которых видно, как ВСУ уничтожают российскую технику и оккупантов в районе села Павловка Донецкой области.

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Украинские защитники устроили ад оккупантам

Колоссальные потери оккупантам нанесла 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, защищавшая Киев, Бахмут, а теперь уничтожающая врага под Угледаром.

Прорвать нашу оборону фронта возле Угледара пыталась 155 бригада морской пехоты России, уничтожавшая Мариуполь. В Павловке она была разгромлена нашим войском.

По информации журналистки, у российского подразделения от 30% до 70% безвозвратных потерь.

Оккупанты терпят потери в Донецкой области: смотрите видео

Почему для ВСУ важен Угледар

Одной из самых горячих точек на линии фронта является Угледар в Донецкой области. Это плацдарм, который необходим украинским войскам для движения на Волноваху и Мариуполь.

Так, если ВСУ продвинутся еще на 10 – 15 километров от соседнего села Павловка, то смогут попадать по важной для россиян железной дороге.

Речь идет о железнодорожном сообщении, которое после "хлопка" на Крымском мосту спасает вся левобережная группировка оккупированных частей Херсонской области и Запорожья.

По словам военнослужащего ВСУ и общественного деятеля Евгений Карася, у российских захватчиков уже недостаточно снарядов, экипировки и провизии. А после попаданий по этой железной дороге недостаток обеспечения будет приобретать критические объемы.

Недавно спикер группировки войск "Восток" Сергей Череватый сообщил, что 155 бригада россиян фактически потеряла боеспособность в боях под Павловкой. Ей нанесен значительный ущерб. Кроме того, главное, что наши подразделения сохранили там линию фронта и врагу не удалось пройти.

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