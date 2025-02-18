Оккупанты прячутся, как тараканы: как воины ВСУ дронами выжигают врага на Торецком направлении
Военные ВСУ устроили охоту на российских оккупантов на Торецком направлении. Они наносили удары по противнику различными типами дронов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.
Смотрите также Уже не первая вражеская потеря ЗРК: бойцы ВСУ в очередной раз поразили редкий С-350
Воины ВСУ уничтожают врага на Торецком направлении
Там рассказали, что российские захватчики ведут себя как тараканы и накапливаются в заброшенных зданиях и окопах.
Согласно их плану, там они должны сидеть, ожидая подходящей погоды, которая позволит им отправиться на штурм.
Однако пилоты 28-й ОМБр вносят свои коррективы в планы оккупантов
Тяжелые бомберы, FPV, и "мавики" Батальона беспилотных систем и "Kurt&Company" – весомые аргументы, с которыми не поспорит ни один оккупант,
– говорится в сообщении.
Как наши военные дронами выжигают оккупантов на Торецком направлении: смотрите видео