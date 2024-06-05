Серьезная брешь в обороне: ВСУ разгромили два ЗРК "Панцирь"

На Юге украинские защитники уничтожили два вражеских ракетных комплекса "Панцирь". Это недешевые зенитно-ракетные комплексы малого радиуса действия, которые являются частью российской ПВО.

Потеря любой системы противовоздушной обороны для россиян является довольно ощутимой. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, объяснив, что это открывает новые возможности для ВСУ.

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Ощутимой ли будет потеря "Панцирей"

В Силах обороны Юга сообщили, что украинские военные уничтожили две системы "Панцирь" на южном направлении. Также "отминусовали" командный пункт и пункт управления дронами.

"Панцирь" – это зенитно-ракетный артиллерийский комплекс короткого радиуса действия. Его дальность около 20 километров. Это средство, которое обороняет потенциальной цели вблизи, а также часто прикрывает ЗРК дальнего радиуса действия, те же С-300 и С-400,

– объяснил Давид Шарп.

Интересно, что даже внутри России по "Панцирю" есть много разногласий. Многие считают его не самым удачным комплексом. Например, ЗРК "Тор" считают более качественным, чем "Панцирь".

"Как бы там ни было, это новая машина. Их нельзя штамповать в больших количествах, поэтому каждая потеря всегда ощутима. На международном рынке такие машины продавались по цене около 15 миллионов долларов, то есть очень недешево. Причем я совсем не уверен, что себестоимость российского минобороны именно такая", – заметил военный обозреватель.

В конце концов, любое уничтоженное средство ПВО – это маленькая (или не очень) брешь в российской обороне. Если ею воспользоваться, можно нанести эффективные удары как дронами, так и ракетами, ведь "Панцири" охотятся и на них.

"ПВО – это всегда важная цель, поэтому уничтожение этих систем открывает дополнительные возможности", – добавил Шарп.

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