Ищите "братьев" в этих районах! – Воздушные силы потроллили россиян после сбития Су-34 и Су-35
Источник:Николай Олещук
Кремлевская пропаганда попыталась преуменьшить потери России после того, как Украина сообщила об уничтожении 3 самолетов. Николай Олещук иронично отреагировал на новый российский фейк.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что 17 февраля были уничтожены 3 российских самолета. Речь идет об одном истребителе Су-35 и двух истребителях-бомбардировщиках Су-34.
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Что сделала пропаганда России
Вражеские телеграм-каналы начали разгонять вброс, что Россия якобы просто потеряла только один Су-35С, а его пилот остался жив. Также кремлевские пропагандисты распространяли фейк о том, что другие истребители будто бы вернулись без потерь.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что российские самолеты сбили сегодня в субботу утром. Оккупанты потеряли истребители на Восточном направлении.
Как отреагировал Олещук
Генерал-лейтенант с юмором отреагировал на попытки российских захватчиков сделать вид, будто потерь нет. Он напомнил, что Су-35С является одноместным самолетом, а Су-34 это – двухместные истребители.
По радиоперехвату, одного пилота нашли, других – "ищут"!
Что-то здесь не сходится, не так ли?
– написал он.
Командующий ВС ВСУ также напомнил о существовании спутниковой поисково-спасательной системы – Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat). Она оповещает о местонахождении персональных радиобуев пилотов в случае аварий.
Как видим, система рабочая! На фото – сработало аж четыре Cospas-Sarsat (точки на карте) – ищите "братьев" в этих районах! Не благодарите!
– добавил Олещук.
Командующий ВС ВСУ показал координаты российских пилотов / Фото Николая Олещука
Россия периодически теряет Су-34
- В конце января 2024 года наши защитники сбили еще один российский самолет Су-34 в Луганской области. О его сбитии сообщал представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
- Напомним, что в 22 декабря 2023 года в течение дня украинские воины уничтожили 3 вражеских Су-34. Их сбили на Южном направлении около полудня.