Подрыв мостов на Курщине ведет к изоляции целого района: что это значит для россиян

Операция Сил обороны Украины в Курской области уже имеет результативные последствия. Украинским военным удалось уничтожить три моста через реку Сейм, что затрудняет логистику россиян, но не только.

Поражение третьего моста в районе села Карыж формирует условия для изоляции россиян с последующими последствиями. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире 24 Канала объяснил, что может ждать оккупантов.

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Проблем россиян на Курщине становится больше

Так называемые российские военкоры утром 19 августа начали массово писать, что украинские военные разрушили третий – последний – стационарный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Поэтому часть оккупантов вроде бы может оказаться в окружении.

Хотя те же военкоры также сообщили, что через реку уже навели понтонные переправы, а потому разрушение мостов на логистике, мол, не скажется критически на российской группировке.

Конечно, они могут возвести и использовать понтонные сооружения, но это совсем другие объемы транспортировки чем стационарным мостом. Кроме всего прочего, понтонные мосты легче разрушаются, поэтому если по ним нанесут удар, логистика снова будет нарушена,

– отметил Александр Коваленко.

Где украинцы разрушили мост на Курщине: смотрите на карте

"Говорить о том, что россияне могут оказаться в окружении пока рано. Но то, что формируются условия для их изоляции, является правдой. Причем изоляцию не только в вопросах материально-технического обеспечения, но и в вопросах вероятного отступления и бегства из Глушковского района", – заметил военный обозреватель.

Дело в том, что если не будут работать понтоны, то россиянам просто некуда будет бежать., потому что они фактически "упрутся" в Сейм. Они, конечно, могли бы воспользоваться населенным пунктом Коренево, однако ВСУ продвинулись вплотную к поселку еще на второй день после начала операции.

Заметим, что если три моста через реку Сейм действительно разрушены, то изолированной остается почти 700 квадратных километров российской территории. В этом контексте стоит вспомнить, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ контролируют на Курщине более 1250 квадратных километров.