Более 300 тысяч уничтоженных россиян: когда агрессор может остановить войну
По состоянию на 31 октября потери российских захватчиков на войне в Украине составляют более 300 тысяч человек. Однако у страны-агрессора еще есть пути пополнения своего личного состава.
Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что потери не помешают России вести войну против Украины.
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"Количество жертв – условное понятие для России. Очень многие ошибались из западных обозревателей и у нас, когда прогнозировали порог чувствительности безумных потерь в России", – отметил Мусиенко.
Так, враг не остановился ни при 100 тысячах уничтоженных военнослужащих, ни при 200 тысячах. Очевидно, не произойдет этого и сейчас. Однако россияне могут прекратить боевые действия по другим причинам. Например, в случае тотального недовольства своей властью или появления второго Пригожина, который доведет дело до конца.
Почему война выгодна Путину
Президент России заинтересован в войне против Украины по нескольким причинам. Прежде всего, речь идет о залоге сохранения кремлевского режима у власти. Кроме того, пока Путин продолжает войну, он интересен тому же Китаю, который готов покупать сырье и предоставлять средства.
Не видно пока, что будут "сворачивать",
– констатировал Мусиенко.
В то же время, звучат заявления о переговорах, в частности от министра обороны Сергея Шойгу. Но таким способом страна-агрессор лишь хочет заморозить войну, чтобы накопить силы для нового наступления.
Когда завершится война в Украине: последние прогнозы
- С переходом к зимней военной кампании Россия является совершенно иной силой, чем она была до полномасштабного вторжения. Однако, учитывая множество нюансов, почти никто не делает каких-либо прогнозов насчет завершения боевых действий.
- Много надежд возлагают на преемника Владимира Путина. Возможно, новый лидер завершит войну против Украины, но это не точно.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал быстрый путь завершения российско-украинской войны. Речь идет о прекращении поддержки Украины, но тогда это приведет к нашей капитуляции, что недопустимо.