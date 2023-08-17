Уничтожены склады БК и обезврежены 240 оккупантов: ВСУ мощно работают на Таврическом направлении

Силы обороны Украины продолжают работу на Таврическом направлении. Украинские бойцы нанесли противнику немалые потери в личном составе и технике.

За сутки артиллерийские подразделения нашей армии выполнили 1 338 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 240 человек.

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Украинские бойцы ликвидировали более 80 оккупантов

Противник потерял 88 бойцов погибшими, 55 ранеными и еще 7 оккупантов попали в плен.

В результате удачной работы украинские бойцы уничтожили 25 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 5 ББМ, 10 артиллерийских систем и минометов, 3 БПЛА, 6 единиц автомобильной техники.

Также были уничтожены 5 складов боеприпасов.

ВСУ уничтожили два вражеских вертолета

Украинские военные 17 августа уничтожили два вражеских вертолета Ка-52. Стоимость только одного "Аллигатора" оценивается в 16 миллионов долларов.

Один вертолет Ка-52 наши бойцы сбили на Бахмутском направлении. Еще один "Аллигатор" бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидировали в районе Работиного на Запорожье.

Бойцы бригады "Магура" благодаря ПЗРК уничтожили уже восьмой "Аллигатор". Также воины показали видео, как ликвидировали вертолет врага.

ВСУ уничтожают оборонный потенциал оккупантов

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что украинские защитники не только продвигаются вперед, но и уничтожают оборонный потенциал оккупантов и их способность сопротивляться.

Она подчеркнула, что результат работы Сил обороны измеряется гораздо большим количеством показателей, а не только освобожденной территорией.

Также Маляр сказала, что очень важно, что ВСУ в большом количестве уничтожают вражескую технику, пункты управления, вражеские боеприпасы. Кроме того, наши бойцы ликвидируют личный состав оккупантов.

Добавим, что украинские военные 16 августа освободили Урожайное в Донецкой области. Оккупанты пытаются контратаковать, однако им ничего не удается.