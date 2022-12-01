У Токмака серьезное накрытие – ВСУ уничтожили 500 оккупантов и много техники, – Арестович

1 декабря 2022 , 07:11
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Российским оккупантам было очень трудно у Токмака на Запорожье. Все потому, что наши воины нанесли удар по скоплению противника и многие оккупанты отправились на "концерт Кобзона".

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Вооруженные Силы Украины накрыли врага в районе Токмака недавно. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

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В течение 2 суток нашим воинам удалось ликвидировать около 500 российских оккупантов и 50 единиц их техники.

Отработали людей, которые любят скапливаться на ненужных направлениях с ненужными целями,
– сказал Арестович.

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Арестович добавил, что ВСУ поразили своим огнем и тех русских солдат, которые полюбят наступать на Гуляйполе.

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Автор: Софія Мінджоса