ВСУ уничтожили более 2 рот россиян и 8 вражеских складов на Таврическом направлении
Источник:Александр Тарнавский
Украинские защитники продвигаются по Таврическому направлению и закрепляются на достигнутых рубежах. Так, на днях от врага защитники освободили село Старомайорское в Донецкой области.
На Таврическом направлении идет работа. ВСУ системно выбивают врага и преуспевают. Об этом сообщил украинский генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.
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По его словам, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления за сутки выполнили 1510 огневых задач.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 2 рот. Уничтожены 19 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага,
– подчеркнул Тарнавский.
Какую вражескую технику удалось уничтожить:
- 2 танка,
- 4 ББМ,
- пушка Д-20,
- БПЛА Supercam,
- БПЛА Zala,
- БПЛА "Эленор",
- пушка 2А36 "Гиацинт-Б",
- автомобильная техника.
Старомайорское вернулось под контроль Украины
Вечером 27 июля президент Зеленский сообщил радостную новость: украинские защитники освободили село Старомайорское, что в Донецкой области. Это южное направление фронта, открывающее перед Силами обороны новые возможности.
По мнению военного эксперта Романа Свитана, там украинские военные уже приблизились, а возможно и зашли на первую линию обороны оккупантов.
В Генштабе рассказали, что воины освобождали село в Донецкой области. под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии. В населенном пункте идет зачистка, наши воины там закрепляются.
В Старомайорском есть высоты, где враг держал свою артиллерию и блокировал продвижение ВСУ. Оккупанты после потери высот закрепляются за ними. А это позволяет украинской армии увеличивать площадь и дальность поражения россиян своей артиллерией.Важно! В ходе тяжелых боев под Бахмутом украинские защитники освободили более 1,2 километра территорий.
Ситуация на этом направлении, по словам командующего Сухопутными войсками Сырского, очень напряженная, но мы постепенно продвигаемся вперед и освобождаем наши земли. Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь.