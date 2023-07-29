ВСУ уничтожили более 2 рот россиян и 8 вражеских складов на Таврическом направлении

Украинские защитники продвигаются по Таврическому направлению и закрепляются на достигнутых рубежах. Так, на днях от врага защитники освободили село Старомайорское в Донецкой области.

На Таврическом направлении идет работа. ВСУ системно выбивают врага и преуспевают. Об этом сообщил украинский генерал, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский.

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По его словам, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. В то же время артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления за сутки выполнили 1510 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 2 рот. Уничтожены 19 единиц военной техники противника. Также было уничтожено 8 складов боеприпасов врага,

– подчеркнул Тарнавский.

Какую вражескую технику удалось уничтожить:

2 танка,

4 ББМ,

пушка Д-20,

БПЛА Supercam,

БПЛА Zala,

БПЛА "Эленор",

пушка 2А36 "Гиацинт-Б",

автомобильная техника.

Старомайорское вернулось под контроль Украины

Вечером 27 июля президент Зеленский сообщил радостную новость: украинские защитники освободили село Старомайорское, что в Донецкой области. Это южное направление фронта, открывающее перед Силами обороны новые возможности.

По мнению военного эксперта Романа Свитана, там украинские военные уже приблизились, а возможно и зашли на первую линию обороны оккупантов.

В Генштабе рассказали, что воины освобождали село в Донецкой области. под плотным огнем вражеской авиации и артиллерии. В населенном пункте идет зачистка, наши воины там закрепляются.

В Старомайорском есть высоты, где враг держал свою артиллерию и блокировал продвижение ВСУ. Оккупанты после потери высот закрепляются за ними. А это позволяет украинской армии увеличивать площадь и дальность поражения россиян своей артиллерией.