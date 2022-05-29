ВСУ уничтожили десятки оккупантов и их склад с боеприпасами на Востоке

Потери российских оккупантов в войне с Украиной – колоссальные. Мужественные украинские защитники продолжают увеличивать их количество, и сегодня над этим особенно постарались воины оперативно-тактической группировки "Восток".

Украинские военные уничтожили склад с боеприпасами врага

На своей странице в фейсбуке они рассказали о плодотворном дне. 29 мая украинская артиллерия ударила по скоплению живой силы кафиров и их техники. Также нашим военным удалось уничтожить склад с боеприпасами.

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В целом сегодня в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восход" ликвидировали:

39 российских захватчиков,

1 боевую машину пехоты,

1 бронетранспортер,

5 боевых бронированных машин,

2 артиллерийские системы,

3 АТТ,

1 топливозаправщик,

3 беспилотных летательных аппарата.

Общие потери России в войне

За прошедшие сутки общие потери России пополнились 150 военными, 8 танками, 12 ББМ, 3 артиллерийскими системами, 1 беспилотником и 14 единицами автомобильной техники и автоцистерн.

Так, с начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессорша потеряла уже около 30 150 кафиров . Кроме того, в металлолом превратилось безумное количество вражеской техники:

танков – 1 338 единиц,

боевых бронированных машин – 3 270 единиц,

артиллерийских систем – 631 единица,

реактивных систем залпового огня – 203 единицы,

средств противовоздушной обороны – 93 единицы,

самолетов – 207 единиц,

вертолетов – 174 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 504 единицы,

крылатых ракет – 116 единиц,

кораблей и катеров – 13 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 240 единиц,

специальной техники – 48 единиц.

Актуальная ситуация на Востоке

Ситуация на Востоке страны тяжелая – там не прекращаются бои. Россияне не оставляют намерений полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

В частности, 29 мая враг вел активные боевые действия на Северодонецком, Бахмутском и Кураховском направлениях. Он пытается оцепить украинские войска в районах Северодонецка и Лисичанска.

Захватчики используют на Донбассе едва ли не весь спектр вооружения – минометы, ствольную и реактивную артиллерию, реактивные системы залпового огня, армейскую и оперативно-тактическую авиацию.

Кроме того, кафиры планируют еще раз попытаться форсировать Северский Донец. Для этого они пытаются пополнить запасы боеприпасов, топлива и масла.

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