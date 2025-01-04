ВСУ уничтожили до батальона пехоты солдат КНДР и российских десантников на Курщине, – Зеленский

Украинские военные продолжают ликвидировать врага в Курской области. ВСУ удалось уничтожить до батальона пехоты солдат КНДР и российских десантников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в его вечернем обращении за 4 января.

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Как ВСУ удалось уничтожить до батальона россиян и корейцев

Владимир Зеленский рассказал, что о потерях врага ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В боях сегодня и вчера в районе одного села Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. И это ощутимо,

– сказал украинский лидер.

По словам главы государства, профессионализм и результативность проявили воины Сил специальных операций и 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

К слову, в Генштабе ВСУ в утренней сводке по потерям врага за 4 января рассказали, что за прошедшие сутки российская армия потеряла 1 510 своих солдат на фронте. Таким образом с начала полномасштабного вторжения украинцы ликвидировали 794 760 оккупантов.

Кроме того, наши защитники уничтожили и десятки единиц техники. В частности, 1 вертолет, 2 танка, 23 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы и тому подобное.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что только за неделю боев в Курской области 1 000 военнослужащих КНДР были убиты или ранены. Россияне отдают им приказы массированно пешком атаковать позиции Сил обороны.

Также Кирби сказал, что северокорейские солдаты также используют тактику "мясных штурмов" во время атак. Однако она малоэффективна и не приносит им желаемых результатов на фронте.

В конце концов Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ, по состоянию на 27 декабря 2024 года, взяли в плен нескольких солдат из КНДР в Курской области. Однако они были тяжело ранены и не выжили, их не удалось реанимировать нашим медикам. Президент Украины также призвал Китай вмешаться и положить конец ситуации, когда северокорейский народ теряет своих людей в боях в Европе, далеко от своего дома.