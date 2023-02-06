На Юге украинские защитники за ночь ликвидировали два катера и две ДРГ россиян

Основные усилия противник направляет на Восточное направление. Однако оккупанты не оставляют попыток захватить еще и Юг.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, Юг остается приоритетом России.

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Оккупанты на Юге терпят поражение

Гуменюк говорит, что на этом направлении сосредоточены достаточно мощные силы врага. Россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, отобранных у местного населения.

Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь,

– говорит Гуменюк.

Она отметила, что на стороне Украины еще и природа. В Черном море находится всего 5 вражеских судов. Речь идет о кораблях снабжения, а также разведчиках. Причем враг продолжает заводить их на базу, ведь дует мощный ветер, а также поднимаются большие волны.

Что касается Азовского моря, то там наблюдается шторм в 2-3 балла. Так что ни одного судна российских захватчиков в акватории не наблюдается вообще.

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