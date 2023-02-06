На Юге украинские защитники за ночь ликвидировали два катера и две ДРГ россиян
Основные усилия противник направляет на Восточное направление. Однако оккупанты не оставляют попыток захватить еще и Юг.
Об этом в эфире телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, Юг остается приоритетом России.
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Оккупанты на Юге терпят поражение
Гуменюк говорит, что на этом направлении сосредоточены достаточно мощные силы врага. Россияне продолжают вести разведку и аэроразведку, в том числе с использованием лодок, отобранных у местного населения.
Они продолжают диверсионными группами прощупывать нашу оборону в сторону Днепра, на островах и, пытаясь там обустроить свои наблюдательные посты, снова потеряли два катера и две диверсионно-разведывательные группы за эту ночь,
– говорит Гуменюк.
Она отметила, что на стороне Украины еще и природа. В Черном море находится всего 5 вражеских судов. Речь идет о кораблях снабжения, а также разведчиках. Причем враг продолжает заводить их на базу, ведь дует мощный ветер, а также поднимаются большие волны.
Что касается Азовского моря, то там наблюдается шторм в 2-3 балла. Так что ни одного судна российских захватчиков в акватории не наблюдается вообще.
Успехи ВСУ на фронте
- Во временно захваченной Новой Каховке в ночь на 6 февраля произошел масштабный пожар. По предварительным данным, украинские защитники попали во вражеский склад с боеприпасами.
- По состоянию на 6 февраля украинские военные уже уничтожили 132 160 оккупантов. Только за минувшие сутки наши военные обезвредили 870 оккупантов.
- Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения противника и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
- В сети появилось видео как наши артиллеристы отработали по оккупантам под Бахмутом. Российские военные пытались укрыться в промышленной зоне.