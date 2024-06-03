"Прилетело, как в 2022": ВСУ разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов FPV-дронами в России

Враг не оставляет нести потери после успешной работы украинских Сил обороны. На этот раз наши защитники смогли ударить по целой колонне грузовиков оккупантов.

Так, этот раз Вооруженные Силы Украины разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов FPV-дронами на территории России. Согласно обнародованной информации, неудача постигла российских захватчиков в Курской области страны-агрессора.

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Силы обороны разгромили колонну оккупантов

Недавно у нашей государственной границы на границе Сумской области произошла очень странная ситуация. То ли от глупости, то ли от невиданной "смелости" российская колонна грузового транспорта выкатилась в поле.

По данным СМИ, колонна проходила Суджанским районом Курской области, в 2,5 километрах от украинской границы. Однако за такую наглость российские захватчики заплатили слишком дорого для них.

Украинские воины 53 механизированной бригады подразделения "Малибу" и "Крылья до ада" 103 ОБрТРО эту колонну разбили. Известно, что часть техники "убежала", однако другую часть уничтожили.

Разбитие российской колонны в Курской области: смотрите видео

По предварительной информации, Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить около 12 единиц вражеской техники. В то же время россияне в сети начали жаловаться на глупости своих же "товарищей".

Есть и те, кто на границе Курской области водит колонны по несколько километров, как будто на дворе 2022. И прилетело как в 2022,

– жалуются оккупанты.

Совсем недавно Вооруженные Силы тоже уничтожили два российских танка, когда те еще находились на территории Курской области. Всего несколько украинских дронов навсегда остановили вражескую бронетехнику.

При чем здесь 2022 год