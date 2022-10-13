Минуснули командный пункт в Херсонской области: на Юге ВСУ уничтожают врага
Источник:ОК "Юг"
Украинские воины нанесли очередные потери оккупантам в Херсонской области. Наши защитники уничтожили командный пункт оккупантов.
В Бериславском районе Херсонской области подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта вражеского батальона. Кроме того, украинские воины уничтожили технику россиян.
Кстати Россияне готовятся к уличным боям в Херсоне и строят укрепления, – Хлань о ситуации в городе
ВСУ минуснули гаубицы "Мста-Б"
В частности, подтверждено уничтожение двух единиц буксированной гаубицы 152 калибра "Мста-Б".
Также в Николаевском районе продолжают выполнять огневые задачи по позициям врага и районам сосредоточения сил и средств ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны.
Наши воины нанесли артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и реактивных систем залпового огня противника.
В оперативном командовании "Юг" отметили, что потери врага в живой силе и технике доразведываются.
Какая ситуация на Юге
Украинские военные проводят успешное контрнаступление на Юге, в частности, в Херсонской области. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщили, что на Херсонщине ВСУ освободили уже 75 городов и сел.
Недавно сообщалось, что в результате удара по группе оккупантов в Херсонской области уничтожено более 520 россиян. Речь идет о БТГ от 150-ти мотострелковой дивизии.
К слову Оккупанты в Херсонской области бросили целый танковый батальон Т-62
Из-за неудач на фронте враг терроризирует мирное население Украины. В ночь на 13 октября россияне массированно обстреляли Николаев, выпустив 8 ракет типа С-300.
Оккупанты попали в пятиэтажный жилой дом. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 11-летнего мальчика, который пробыл под обломками дома 6 часов.
К сожалению, в результате обстрела Николаева погибли три гражданских и один работник ГСЧС.
Ранее – детали о массированном обстреле Николаева ночью: смотрите видео