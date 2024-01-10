У россиян проблемы с логистикой: как попадание в мост через Кальмиус испортило планы врага
Украинский "хлопок" несколько дней назад ликвидировал недостроенный мост через реку Кальмиус, расположенный севернее Мариуполя. Эффективное попадание доставило немало хлопот и проблем для россиян.
Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что у россиян и без этого сложная ситуация с логистикой.
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Логистические проблемы увеличиваются
Каждый выведенный из строя мост добавляет дополнительные проблемы в логистике. К тому же, сейчас ухудшились погодные условия. Оккупантам даже пищевые продукты проблематично завозить, не говоря уже о поставках техники и войск.
Логистическая проблема так и нерешенная,
– отметил Забаве.
На Мариупольском направлении также буксует железнодорожное сообщение. К тому же появились проблемы с логистической артерией Ростовская область – Новоазовск – Мариуполь – Бердянск – Крым.
Строительство железнодорожного моста под Мариуполем в сентябре 2023 года / Фото: Петр Андрющенко
Что известно о движениях тяжелого вооружения оккупантов
Мариуполь до сих пор остается военным логистическим хабом россиян. Через временно оккупированный город транзитом проходит военная техника из России в направлении Запорожской области. Соответственно, в обратном направлении российские захватчики отправляют подбитую технику на ремонт. Также фиксируется курсирование живой силы оккупанта.
Однако из-за увеличения украинского "хлопка" противник пытается не скапливать большое количество техники, боекомплектов и живой силы в одном месте, поэтому постоянно делает передислокацию,
– сказал депутат Мариупольского городского совета.
Россиян беспокоит то, что жители оккупированных территорий будут передавать информацию о расположении врага, поэтому пытаются разместить технику и личный состав в тайных местах во избежание огласки информации. Сейчас оккупанты предоставляют приоритет селам Мариупольского района в надежде, что это поможет минимизировать потери в результате "хлопка".
"Но мы видим, что даже до границ страны-террориста с Восточного направления, например, поселок Седово попадает "хлопок", то в зоне поражения абсолютно вся территория побережья Азовского моря", – добавил Забавин.
Больше о ситуации в Мариуполе
- В новогоднюю ночь во временно оккупированном Мариуполе было ликвидировано 17 российских военных, среди которых были и офицеры. Предполагают, что во время празднования оккупанты употребляли алкоголь, который содержал примеси снотворного и яда.
- Российские захватчики в Мариуполе устроили празднование Нового года на костях убитых украинцев. В частности, оккупанты поставили елку перед руинами Драмтеатра, где раньше была надпись "ДЕТИ".
- В то же время россияне собрались цинично рассказывать о "расцвете Мариуполя" в Европе. Александр Малькевич, бывший соратником Евгения Пригожина, планировал 20 января в Италии провести пропагандистскую выставку.