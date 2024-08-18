ВСУ "минуснули" мост в селе Званное на Курщине: показываем на карте, где оно расположено

Вооруженные Силы Украины уничтожили уже второй мост россиян в Курской области. Это серьезно влияет на логистические возможности врага, а следовательно – влияет на ход боевых действий.

Известно, что второй мост уничтожили возле села Званное. Где оно расположено на карте – показывает 24 Канал.

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Где Воздушные силы уничтожили второй мост

Российские пропагандисты начали жаловаться на уничтожение второго моста в Курской области вечером 17 августа. Уже в воскресенье, 18 августа, Воздушные силы подтвердили что нанесли успешный удар по мосту.

Известно, что переправа через реку Сейм расположена возле села Званное Курской области. Это небольшое село в Глушковском районе, которое расположено в 7 километрах от Глушково на Курщине и около 20 километров от украинской границы. Согласно открытым данным, в населенном пункте по состоянию на 2010 год проживало около 1800 человек.

Где село Званное, где Воздушные силы уничтожили мост: смотрите на карте

Мост, который уничтожили украинские защитники: смотрите на карте

Теперь у российских военных остался только один мост. Он расположен в окрестностях села Карыж Курской области. Однако россияне также пытаются возводить понтонные переправы на логистических маршрутах.

Ранее украинские защитники уничтожили мост в районе поселка Глушково. Николай Олещук показал кадры точной работы, а также отметил, что Силы обороны бьют по вражеским опорным пунктам, скоплению техники, а также – логистических центрах и путях снабжения противника.

Известно, что оба уничтоженные мосты враг использовал для поставки вооружения, еды и т.д. для российских захватчиков. После уничтожения первого моста кремлевские пропагандисты начали жаловаться, мол, 700 российских военных могли оказаться в окружении на территории Курской области.