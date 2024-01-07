Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала подчеркнул, что поражение моста у Гранитного полностью выводит из строя всю железнодорожную ветку.

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Чем важен удар по мосту у Мариуполя

Свитан отметил, что понимая, что Крымский мост будет выведен из строя, россияне пытались отстроить новую железнодорожную ветвь. Речь идет о соединении российских Ростова и Таганрога с Мариуполем, Волновахой и Мелитополем. То есть оккупанты хотели сделать врезку из Ростова в Донецкую железнодорожную ветку.

По его словам, к мосту, который захватчики начали строить возле села Гранитное через Кальмиус, мы достаем из HIMARS. Как только враг подтащил туда цистерны с топливом, мы без проблем уничтожили мост, полностью перерезав эту недостроенную ветку.

Военный эксперт заметил, что оккупанты не только не смогли сбить ни одну ракету, но еще и подсветили работу своей ПВО.

Засветили ПВО. Я так понимаю, что в ближайшее время еще и по ПВО отработают,

– сказал полковник запаса.

Он считает, что об этой железнодорожной ветке теперь можно забыть, поскольку удар по мосту полностью выводит ее из строя. Река Кальмиус хоть и мелкая и узкая, но перепады по высотам не дают возможности построить так называемый временный мост.

Что задумали оккупанты

Полковник запаса отметил, что российские оккупанты в последнее время пытаются отодвинуть линию фронта от Угледара до Марьинки. Делают они это, чтобы уберечься от наших ракет дальностью 80 километров.

Для этого они где-то месяца три в районе Волновахи собирают достаточно серьезное соединение,

– заявил Свитан.

Он предполагает, что по морозу захватчики могут попытаться двигаться, в частности, атаковать Угледар. А уничтожение моста через реку Кальмиус означает, что без него не будет железной дороги.

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