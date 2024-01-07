Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у щоденному зведенні для 24 Каналу наголосив, що ураження мосту біля Гранітного повністю виводить із ладу всю залізничну гілку.

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Чим важливий удар по мосту біля Маріуполя

Світан зазначив, що, розуміючи, що Кримський міст буде виведений з ладу, росіяни намагалися відбудувати нову залізничну гілку. Йдеться про сполучення російських Ростова і Таганрога з Маріуполем, Волновахою та Мелітополем. Тобто окупанти хотіли зробити врізку з Ростова в Донецьку залізничну гілку.

За його словами, до мосту, який загарбники почали будувати біля села Гранітного через Кальміус, ми дістаємо з HIMARS. Тож, щойно ворог підтягнув туди цистерни з паливом, ми без проблем знищили міст, повністю перерізавши цю недобудовану гілку.

Військовий експерт зауважив, окупанти не лише не змогли збити жодну ракету, а ще й підсвітили роботу своєї ППО.

Засвітили ППО. Я так розумію, що найближчим часом ще й по ППО відпрацюють,

– сказав полковник запасу.

Він вважає, що про цю залізничну гілку тепер можна забути, оскільки удар по мосту повністю виводить її з ладу. Річка Кальміус хоч і мілка та вузька, але перепади по висотах не дають можливості спорудити так званий тимчасовий міст.

Що задумали окупанти

Полковник запасу зауважив, що російські окупанти останнім часом намагаються відсунути лінію фронту від Вугледара до Мар'їнки. Роблять вони це, аби убезпечитися від наших ракет дальністю 80 кілометрів.

Для того вони десь місяців три у районі Волновахи збирають доволі серйозне з'єднання,

– заявив Світан.

Він припускає, що по морозу загарбники можуть спробувати рухатися, зокрема, атакувати Вугледар. А знищення мосту через річку Кальміус означає, що без нього не буде залізниці.

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