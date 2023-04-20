ВСУ уничтожили наиболее боеспособную часть российской армии, – ГУР
Украинская разведка сообщила, что Владимир Путин уничтожил самую боеспособную часть армии России. Это ему удалось потому, что этих бойцов послал Кремль на войну в Украину.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, что у россиян уже нет сил, которые в феврале 2022 года. Более того, в целом окупанты переходят к стратегической обороне, пишет 24 Канал.
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Хотя, по данным Юсова, враги пока еще могут планировать тактические операции и попытаться их реализовывать.
Что в разведке рассказали об уничтожении наиболее боеспособной части российской армии
Распиаренное "большое" зимнее наступление, которое долго анонсировалось, мы уже видим, что давно позади, поскольку очередные задачи врага провалены,
– заверил разведчик.
Андрей Юсов объяснил, что у оккупантов уже нет сил повторять те попытки, которые мы видели после 24 февраля 2022 года. Однако представитель украинской разведки пояснил, что:
- "это не значит, что враг разбит или не несет опасности для Украины;"
- есть большое количество живой силы, мобилизационный потенциал, значительное количество техники, пусть даже часто устаревшей".
Но самая боеспособная часть российской армии уничтожена в Украине. Уничтожил ее собственно Путин, послав в мясорубку,
– заявил Андрей Юсов.
Более того, он заверил, что наши Силы безопасности и обороны готовятся к освобождению украинской территории.
Важно "Большой взрыв" – чего Запад ожидает от контрнаступления ВСУ: что об Украине пишут западные СМИ
Контрнаступление ВСУ: последние новости
- 19 апреля Анна Маляр заявила, что Вооруженные Силы Украины не будут объявлять о начале контрнаступления. Замминистра обороны заверила, что наступательные действия уже проводятся.
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что контрнаступление наших военных будет успешным. Однако он добавил, что война не завершится в 2023 году.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас неизвестно, когда будет контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако он объяснил, что это решение будет взвешенное. Речь идет о том, что его примут, согласно законам Украины.
- Алексей Данилов сказал: "Сегодня никто не может сказать, будет ли контрнаступление завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято, согласно законам нашего государства".
- Также секретарь СНБО уверял, что о контрнаступлении ВСУ знают 5 человек: президент Украины, главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба, министр обороны, секретарь Совета национальной безопасности и обороны.