Украинской бойцы показали "фокус" с исчезновением полевого штаба оккупантов
Источник:28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода
Украинские воины продолжают неутомимо и успешно уничтожать личный состав врага и его технику. В сети показали видео "фокуса" с исчезновением полевого штаба россиян.
Кадры работы по вражеским целям показала 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода. Эту миссию украинские бойцы провели еще несколько месяцев назад.
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Бойцы рассказали, что это "взрывное шоу" для россиян устроила разведка 28-й бригады вместе с авиацией Сил обороны. Произошло это, по словам воинов, одного летнего дня.
"Миссия была выполнена несколько месяцев назад, однако согласно оперативной обстановке, мы можем обнародовать ее только сейчас", – сообщили в бригаде.
Сначала полевой штаб россиян обнаружил экипаж украинских разведчиков. Они следовали за оккупантами определенное время, а потом – "передали координаты в добрые руки". ️
Кульминацию описывать не будем, это надо видеть,
– отметили украинские воины.
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