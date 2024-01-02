ВСУ уничтожили самую современную российскую РЛС: ее только недавно отправили на войну

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Так, нашим военным удалось уничтожить самую современную российскую РЛС "Ястреб-АВ", недавно отправленную на войну.

Сначала видео с результативной работой наших защитников было опубликовано в сети. Затем соответствующую информацию подтвердили в телеграм-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

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Результативная работа HIMARS

Как отметили наши военные, экипаж БпАК 73-го морского центра ССО во время разведки на Южном направлении обнаружили 1К148 "Ястреб-АВ". Это – комплекс артиллерийской разведки.

Итак, операторы Сил специальных операций совместно с дружественным подразделением Сил обороны 140-м ОРБ скорректировали огонь HIMARS по цели врага.

В результате огневого поражения комплекс "Ястреб-АВ" противника уничтожен,

– подчеркнули защитники.

Известно, что точный удар по "Ястреб-АВ" удалось нанести благодаря разведывательному беспилотнику. Последний следил за врагом. Уничтожили этот комплекс с помощью двух ракет, выпущенных из РСЗО.

Наши военные уничтожили РЛС "Ястреб-АВ": смотрите видео

Что известно о "Ястреб-АВ"

Сама РЛС "Ястреб-АВ" особенна тем, что способна отслеживать траекторию ракет в автоматическом режиме, а также вычислять точные координаты позиций артиллерии. Соответствующие данные получает артиллерия для нанесения поражения позиций противника.

Интересно, что утром 2 января российские СМИ, ссылаясь на минобороны страны-агрессора, извещали, что "Ястреб-АВ" получили оккупационные войска. Интересно, что ранее об использовании соответствующей РЛС российские захватчики не сообщали. А испытания этой системы завершились либо в конце 2021, либо в начале 2022 года.

Потери врага растут