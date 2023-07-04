Этой ночью мы работали по вражеским лодкам, – Гуменюк
В ночь на 4 июля украинские защитники мощно работали по вражеским лодкам. Таким образом, ВСУ лишили оккупантов возможности передвигаться по воде.
С помощью лодок террористы пытаются разведывать наши действия. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Украинские воины мощно уничтожают вражеские лодки
По словам Гуменюк, этой ночью наши военные больше работали по российским лодкам.
Мы лишили врага возможности передвигаться по воде,
– отметила она.
Как оказалось, с помощью лодок захватчики пытаются оттеснить местное население, разведывать наши действия, чтобы сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им страшно.
Кроме того, Гуменюк подчеркнула, что в контрбатарейной борьбе очень тяжелых направлений нет. Надо сосредотачивать огонь там, где скапливается враг.
"Мы также применяем и авиацию, и артиллерию для того, чтобы поражать места скопления техники. Пытаемся уничтожить склады с боеприпасами", – добавила она.
Гуменюк предупредила украинцев о новых ракетных атаках
Накануне Гуменюк заявила, что россияне выдерживают паузу и в ближайшее время могут снова прибегнуть к воздушному террору. Сейчас они ищут объекты для удара и разрабатывают новую тактику.
По ее словам, оккупанты изучают изменение обстановки как в прифронтовой зоне, так и в более глубоких, тыловых регионах, в том числе тех, которые они считают хабами для подготовки резервов и сил будущего активного наступления. Следовательно, учитывая это, уровень ракетной угрозы остается высоким.