Сыпанули врагу огня: ВСУ показали уничтожение российского танка из "Стугни"

Украинские герои показали, как уничтожили российский танк из "Стугни-П". Он собирался обстрелять позиции ВСУ.

Готовясь нанести удар, вражеский танк маневрировал. Он еще не догадывался, что через мгновение будет гореть-пылать.

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Бойцы роты противотанковых ракетных комплексов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили российский танк. Меткий выстрел сделан из комплекса "Стугна-П" с расстояния нескольких километров,

– говорится в сообщении.

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