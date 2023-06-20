Сыпанули врагу огня: ВСУ показали уничтожение российского танка из "Стугни"
20 июня 2023, 23:38Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские герои показали, как уничтожили российский танк из "Стугни-П". Он собирался обстрелять позиции ВСУ.
Готовясь нанести удар, вражеский танк маневрировал. Он еще не догадывался, что через мгновение будет гореть-пылать.
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Бойцы роты противотанковых ракетных комплексов 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады уничтожили российский танк. Меткий выстрел сделан из комплекса "Стугна-П" с расстояния нескольких километров,
– говорится в сообщении.
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Оккупантам наносят колоссальные потери
- Российским оккупантам наносят колоссальные потери. Алексей Данилов заявил, что приоритетом украинских защитников сейчас является уничтожение вражеского оружия и техники. В частности, говорится о поражении российских пунктов управления, складах боеприпасов, топлива, продовольствия.
- По состоянию на 20 июня также известно, что отправить на концерт к Кобзону удалось уже 221 460 окупантов. Только за сутки "пакетизировали" более тысячи окупантов.
- Враг панически боится контрнаступления героев ВСУ. Оккупанты прекрасно понимают, что у них нет никаких шансов на временно оккупированных территориях Украины. Все города и села освободят от врага.