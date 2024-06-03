ВСУ ударили из HIMARS по ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области, – СМИ
Россия продолжает терять свою драгоценную технику, которую так берегут. На этот раз под ударом оказался зенитно-ракетный комплекс С-300/400.
Соответствующую потерю Вооруженные Силы Украины нанесли российским захватчикам в Белгородской области России. Об этом сообщает телеграм-канал "Досье шпиона", передает 24 Канал.
Смотрите также На Покровском направлении ситуация остается обостренной: карта боевых действий 3 июня
Силы обороны ударили по ЗРК россиян
Сетью распространяется видео, на котором видно результат поражения ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области. По предварительной информации, удар был нанесен с помощью РСЗО "HIMARS".
Согласно обнародованной информации, Силы обороны атаковали вражескую технику во временном промежутке 1 – 2 июня 2024 года. Предварительно, потерь среди личного состава врага нет.
В сети появились кадры с последствиями удара по ЗРК С-300/400: смотрите видео
На вышеперечисленных фото мы видим поражение комплекса С-400, на изображение попали следующие машины:
- РЛС 92Н6 (мобильный многофункциональный радар);
- РЛС 96Л6 (всевысотный обнаружитель);
- 2 единицы ПУ на базе МАЗ;
- 4 единицы тягачей на базе БАЗ (вероятно, БАЗ 6306) с дизель-генераторами.
Возможно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня. Тогда российские СМИ сообщали, что было атаковано место дислокации россиян, сгорело несколько единиц военной техники.
Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, ранения глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих Минобороны России.Отметим, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1270 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили около двухсот единиц вражеской техники. Общие потери России к утру 3 июня уже превысили 511 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более 72 тысяч единиц техники.
Потери России в войне с Украиной: последние новости
- Вооруженные Силы Украины разгромили колонну из 18 грузовиков оккупантов FPV-дронами на территории России. Неудача постигла российских захватчиков в Курской области. Список вражеских потерь пополнили украинские воины 53 механизированной бригады подразделения "Малибу" и "Крылья в ад" 103 ОБрТрО.
- В ночь с 29 на 30 мая дроны СБУ уничтожили РЛС "Небо-СВУ" стоимостью около 100 миллионов долларов. Радиолокационная станция была установлена вблизи Армянска, мощность комплекса обеспечивала защиту объектов в Крыму и контролировала участок фронта в 380 километров.
- В ночь на 30 мая бойцы ГУР поразили несколько катеров во временно оккупированном Крыму. Сначала речь шла о двух катерах, но впоследствии данные уточнили. В целом потери россиян составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".