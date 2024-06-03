ВСУ ударили из HIMARS по ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области, – СМИ

Россия продолжает терять свою драгоценную технику, которую так берегут. На этот раз под ударом оказался зенитно-ракетный комплекс С-300/400.

Соответствующую потерю Вооруженные Силы Украины нанесли российским захватчикам в Белгородской области России. Об этом сообщает телеграм-канал "Досье шпиона", передает 24 Канал.

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Силы обороны ударили по ЗРК россиян

Сетью распространяется видео, на котором видно результат поражения ЗРК С-300/400 на территории Белгородской области. По предварительной информации, удар был нанесен с помощью РСЗО "HIMARS".

Согласно обнародованной информации, Силы обороны атаковали вражескую технику во временном промежутке 1 – 2 июня 2024 года. Предварительно, потерь среди личного состава врага нет.

В сети появились кадры с последствиями удара по ЗРК С-300/400: смотрите видео

На вышеперечисленных фото мы видим поражение комплекса С-400, на изображение попали следующие машины:

РЛС 92Н6 (мобильный многофункциональный радар);

РЛС 96Л6 (всевысотный обнаружитель);

2 единицы ПУ на базе МАЗ;

4 единицы тягачей на базе БАЗ (вероятно, БАЗ 6306) с дизель-генераторами.

Возможно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня. Тогда российские СМИ сообщали, что было атаковано место дислокации россиян, сгорело несколько единиц военной техники.

Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря совета безопасности района Игоря Нечипоренко, ранения глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих Минобороны России.

Потери России в войне с Украиной: последние новости

Отметим, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1270 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили около двухсот единиц вражеской техники. Общие потери России к утру 3 июня уже превысили 511 тысяч бойцов. Кроме того, у агрессора минус более 72 тысяч единиц техники.