Стоимость 2 миллионов долларов: ВСУ уничтожили технику россиян под Бахмутом – мощное видео

Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском направлении, нанося врагу колоссальные потери. Недавно защитники ударили по российским позициям, уничтожив живую силу и технику россиян почти на 2 миллиона долларов.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что совершили успешную атаку бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады.

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"Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении", – написал он.

Он также опубликовал видео ликвидации россиян и их технику.

Уничтожение техники врага под Бахмутом: видео

Какой техники избавился враг

ВСУ поразили самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 2С9 "Нона-С". Кроме того, украинские FPV-камикадзе метко попали в 4 блиндажа с личным составом противника.

По словам Сырского, совокупная стоимость пораженной техники врага составляет около 1,8 миллиона долларов.

Чуть раньше командующий показал, как пылает вражеский вертолет Ми-8, который тоже успешно приземлили ВСУ Вероятно, вчера, а вот относительно того, на каком направлении это произошло – нет данных.

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По данным Генштаба, украинские защитники имеют успехи на Бахмутском направлении – восточнее Клищиевки и Андреевки и севернее Курдюмовки.

Подразделения ВСУ дали отпор всем атакам врага на Авдеевском направлении и уничтожили сотни оккупантов, десятки танков и бронемашин.

За сутки оккупанты предприняли более 20 неудачных попыток восстановить утраченное положение. Из-за катастрофических потерь оккупанты опрокидывают на Бахмутское направление дополнительные подразделения.

Аналитики ISW тоже отмечают, что россияне имеют многочисленные потери, однако не останавливают наступление на Авдеевку.

! По состоянию на 16 октября, на 600-й день войны, потери врага в живой силе достигают почти 289 тысяч бойцов. За прошедшие сутки уничтожены 860 оккупантов.