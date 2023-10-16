Стоимость 2 миллионов долларов: ВСУ уничтожили технику россиян под Бахмутом – мощное видео
Источник:Александр Сырский
Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском направлении, нанося врагу колоссальные потери. Недавно защитники ударили по российским позициям, уничтожив живую силу и технику россиян почти на 2 миллиона долларов.
Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что совершили успешную атаку бойцы 92-й отдельной штурмовой бригады.
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"Рота ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр уничтожает россиян на Бахмутском направлении", – написал он.
Он также опубликовал видео ликвидации россиян и их технику.
Уничтожение техники врага под Бахмутом: видео
Какой техники избавился враг
ВСУ поразили самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 2С9 "Нона-С". Кроме того, украинские FPV-камикадзе метко попали в 4 блиндажа с личным составом противника.
По словам Сырского, совокупная стоимость пораженной техники врага составляет около 1,8 миллиона долларов.
Чуть раньше командующий показал, как пылает вражеский вертолет Ми-8, который тоже успешно приземлили ВСУ Вероятно, вчера, а вот относительно того, на каком направлении это произошло – нет данных.
Больше об этом Залетел в пасть ПВО: в ВСУ рассказали, как удалось сбить российский Ми-8Важно ! По состоянию на 16 октября, на 600-й день войны, потери врага в живой силе достигают почти 289 тысяч бойцов. За прошедшие сутки уничтожены 860 оккупантов.
Главное о ситуации на фронте
- По данным Генштаба, украинские защитники имеют успехи на Бахмутском направлении – восточнее Клищиевки и Андреевки и севернее Курдюмовки.
- Подразделения ВСУ дали отпор всем атакам врага на Авдеевском направлении и уничтожили сотни оккупантов, десятки танков и бронемашин.
- За сутки оккупанты предприняли более 20 неудачных попыток восстановить утраченное положение. Из-за катастрофических потерь оккупанты опрокидывают на Бахмутское направление дополнительные подразделения.
- Аналитики ISW тоже отмечают, что россияне имеют многочисленные потери, однако не останавливают наступление на Авдеевку.