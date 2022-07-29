Очередной "подарок": ВСУ устроили оккупантам "хлопок" на Запорожье
Источник:телеграм Евгения Евтушенко
Количество складов российских оккупантов уменьшается с каждым днем. Совсем скоро у врага возникнут очень серьезные проблемы со своей огневой мощью.
Нашим героям удается активно уничтожать не только личный состав и технику врага. ВСУ точными ударами сокращают запасы боеприпасов врага и логистические цепочки, в результате чего у оккупантов начинается паника.
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Уничтожение очередного склада российских оккупантов
Глава Никопольской районной администрации Евгений Евтушенко сообщил о том, что ВСУ удалось ударить по еще одному складу россиян с боеприпасами.
На противоположном берегу склад россиян продемонстрировал "жест доброй воли" и вышел из чата,
– написал он.
Как пылает склад россиян с боеприпасами / Фото с телеграма Евгения Евтушенко
Война россии с Украиной: последние новости
- Президент Владимир Зеленский представил нового командующего Силами специальных операций. Им стал бригадный генерал Виктор Хоренко.
- Украинские герои ударили по разведывательной группе врага возле Верхнекаменского. Враг был вынужден спасаться бегством.
- На Востоке российские оккупанты попытались продолжить наступательные действия. ВСУ отразили все их атаки и нанесли новые потери.
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