Через неделю в Донецкой области уничтожили три российских Су-25

Украина дает отпор врагу по всем направлениям фронта. Россия продолжает терять свою боевую авиацию в результате успешной работы наших защитников.

Воины ОСУВ "Таврия", что в Донецкой области за неделю уничтожили уже три вражеских штурмовика Су-25. Всего 15 октября на фронте произошло 47 боевых столкновений.

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Враг терпит потери

За прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 35 авиационных ударов. Кроме того, противник совершил 906 артобстрелов. Подразделения украинских военных выполнили 1321 огневой задачи.

Общие потери врага составили 472 человека. Уничтожены 36 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 8 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 13 БпЛА, 6 единиц автомобильной и 1 специальной техники. Также уничтожен склад боеприпасов врага.

Потери россиян в полномасштабной войне против Украины