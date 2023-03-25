ВСУ уничтожили вертолет Ми-24, "экскурсии" для наших детей на Ростовскую АЭС: главное из Генштаба

Россияне продолжают попытки атаковать Украину. Враги наступают на пяти направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

Наши Вооруженные Силы мощно держат оборону и отразили 59 атак противника. Несмотря на это, Россия продолжает бить по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, убивая мирных людей.

Смотрите также Зеленский заявил, что Украина пока не может начать контрнаступление: какую причину называет президент

Какая ситуация на фронте

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и далее используют тактику террора,

– заявили в Генштабе ВСУ.

Там также отметили, что Россия нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по войскам и мирным людям.

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях изменений нет, признаков формирований враждебных наступательных группировок не было выявлено. Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбар;

направлениях изменений нет, признаков формирований враждебных наступательных группировок не было выявлено. Оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Городище Черниговской области, Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбар; на Купянском и Лиманском направлениях – Россия вела бесполезные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Из артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

направлениях – Россия вела бесполезные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Из артиллерии враг обстрелял районы населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области. на Бахмутском направлении – Россия продолжает штурмовать Бахмут, а также районы Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Оккупанты обстреляли населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк;

направлении – Россия продолжает штурмовать Бахмут, а также районы Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Оккупанты обстреляли населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк; на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениям – Кремль тщетно пытался наступать в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар. Под обстрелами были Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области;

направлениям – Кремль тщетно пытался наступать в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Марьинка, Новомихайловка и Угледар. Под обстрелами были Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениям враги обороняются и обстреляли Ольговское, Малиновку, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Орехов, Новоандреевку и Степное на Запорожье и Берислав, Тягинку, Антоновку, Белозерку, Кизомыс, Широкую Балку и Херсон.

Оккупанты везут украинских детей на "экскурсию" в Волгодонск

Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов "экскурсии" в Волгодонск, на Ростовскую АЭС,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

По их данным, наша авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врагов. Более того, украинские защитники сбили:

вражеский вертолет Ми-24;

6 беспилотников россиян разных типов.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

2 пункта управления;

4 района сосредоточения противника;

два зенитно-ракетных комплекса;

состав боеприпасов;

артиллерийское подразделение на огневой позиции;

2 станции радиоэлектронной борьбы.