Взрывная поездка: Тарнавский показал, как Силы обороны уничтожают вражеские квадроциклы

Во время наступления оккупанты перемещают личный состав в том числе и квадроциклами. Однако украинских военных это категорически не устраивает: в течение прошлой недели воины уничтожили 10 вражеских квадроциклов.

На Запорожском направлении россияне пытаются проводить наступательные действия. Кроме бронетехники, для перемещения малых пехотных групп оккупанты также используют квадроциклы.

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Как Силы обороны ликвидируют оккупантов благодаря БпЛА

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский опубликовал видео ликвидации одного из вражеских квадроциклов. Россияне пытались провести замену личного состава, однако им "помешал" украинских беспилотник, который вовремя пролетал над ними с боеприпасами.

На видео – пресечена попытка замены личного состава россиян с использованием квадроцикла. Транспортное средство было уничтожено сбросами с БпЛА. Спасибо за меткость воинам 1 отдельной танковой Северской бригады!

– написал Тарнавский.

Украинские воины уничтожают вражескую технику: видео

Он также подчеркнул, что хоть погода и позволяет врагу передвигаться на квадроциклах, Силы обороны такого точно не допустят.

Россия стягивает войска на Запорожское направление