ВСУ уничтожили вражеский беспилотник в Запорожской области: попали из "Осы"

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам, которые войной пришли в Украину, а попытки врага совершать разведывательные действия быстро "падают" на землю.

Так, Вооруженные Силы Украины в Запорожской области уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".

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Сухопутные войска ВСУ уже опубликовали видео с моментом меткого выстрела военных.

Успешное попадание во вражеский "Орлан-10": видео

ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и делают все, чтобы прогнать врага с нашей земли и вернуть под контроль временно оккупированные территории.

Ситуация в Запорожской области: что известно о вражеских атаках

Накануне, 3 мая, российские оккупанты обстреляли жилые массивы города Гуляйполе. В результате атаки были повреждены частные дома местных жителей, известно о двух травмированных людях и одной погибшей.

Также 3 мая россияне атаковали артиллерией поселок Железнодорожное, что возле Гуляйполя. В результате обстрелов погибли 2 гражданских, повреждены 12 жилых домов и школа. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов ведения войны и умышленном убийстве.

Днем ранее, 2 мая, враг обстрелял позиции Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Орехов. Оккупанты атаковали украинских защитников из артиллерии.

Россия потеряла уже несколько сотен беспилотников

В целом, украинские военные за время войны России против Украины уничтожили или поразили 312 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Только в течение вчерашних суток, 4 мая, ВСУ сбили 9 воздушных целей врага, в том числе самолеты, ракеты и БПЛА.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что зенитные ракетные подразделения Воздушных и Сухопутных сил 4 мая сбили:

2 вражеских самолета, предварительно истребители Су-30;

4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10";

3 крылатые ракеты.

Изо дня в день российские оккупанты терпят колоссальные потери, из-за чего многие из захватчиков боятся и не хотят воевать против Украины. Известно, что часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину. Свой протест оккупанты выразили после того, как вернулись в район восстановления.

Общие потери врага по состоянию на 5 мая

личного состава – 24 700 человек;

танков – 1092 единиц;

боевых бронированных машин – 2 651 единица;

артиллерийских систем – 499 единиц;

РСЗО – 169 единиц;

средств ПВО – 83 единицы;

самолетов – 196 единиц;

вертолетов – 155 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1907 единиц;

кораблей/катеров – 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;

специальной техники – 38 единиц;

крылатых ракет – 89 единиц.

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