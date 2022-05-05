ВСУ уничтожили вражеский беспилотник в Запорожской области: попали из "Осы"

5 мая 2022 , 13:07
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Источник:

соцсети Сухопутных войск ВСУ

Украинские защитники продолжают наносить урон российским оккупантам, которые войной пришли в Украину, а попытки врага совершать разведывательные действия быстро "падают" на землю.

Так, Вооруженные Силы Украины в Запорожской области уничтожили разведывательный беспилотник "Орлан-10". В него попали из зенитно-ракетного комплекса "Оса".

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Сухопутные войска ВСУ уже опубликовали видео с моментом меткого выстрела военных.

Успешное попадание во вражеский "Орлан-10": видео

ВСУ изо всех сил наносят удары оккупантам и делают все, чтобы прогнать врага с нашей земли и вернуть под контроль временно оккупированные территории.

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В целом, украинские военные за время войны России против Украины уничтожили или поразили 312 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Только в течение вчерашних суток, 4 мая, ВСУ сбили 9 воздушных целей врага, в том числе самолеты, ракеты и БПЛА.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что зенитные ракетные подразделения Воздушных и Сухопутных сил 4 мая сбили:

  • 2 вражеских самолета, предварительно истребители Су-30;
  • 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10";
  • 3 крылатые ракеты.

Изо дня в день российские оккупанты терпят колоссальные потери, из-за чего многие из захватчиков боятся и не хотят воевать против Украины. Известно, что часть российских военных 35-й армии Восточного военного округа отказывается возвращаться в Украину. Свой протест оккупанты выразили после того, как вернулись в район восстановления.

Общие потери врага по состоянию на 5 мая

  • личного состава – 24 700 человек;
  • танков – 1092 единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 651 единица;
  • артиллерийских систем – 499 единиц;
  • РСЗО – 169 единиц;
  • средств ПВО – 83 единицы;
  • самолетов – 196 единиц;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1907 единиц;
  • кораблей/катеров – 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 312 единиц;
  • специальной техники – 38 единиц;
  • крылатых ракет – 89 единиц.

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Автор: Марта Пономаренко