ВСУ уничтожили командный пункт россиян возле Севастополя

В четверг 4 января на Крымском полуострове было жарко. Только в Севастополе слышали 10 взрывов.

Около четырех дня 4 января в Крыму произошли мощные взрывы. В частности, их слышали в Севастополе и Балаклаве.

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Что известно о попадании по Юхариной балке

В Страткоме ВСУ написали, что в 15 дня Вооруженные силы Украины поразили командный пункт связи оккупационных войск вблизи Севастополя. Детали там не привели.

Источники 24 Канала сообщили, что в Севастополе предварительно есть попадание в воинскую часть в Юхариной балке. Там было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом.

Телеграм-канал "Крымский ветер" также назвал местом попадания Юхарину балку.

Одну украинскую ракету вроде сбили, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе. Сейчас туда поехали скорые и пожарные, сообщают наши подписчики,

– указали там.

По состоянию на 18:46 4 января туда продолжают прибывать скорые и пожарные. Местные говорят, что слышали два взрыва – такие сильные, что частные дома подскочили.

Пожар в Юхариной балке: смотрите видео

Юхарина балка известна аэродромом

В Википедии откровенно сказано об этом – в балке расположены дачи и аэродром. Он появился там в 1970 году, а взлетная полоса уже была. Сейчас там авиационно-спортивный клуб ДОСААФ, где оккупанты прыгают с парашютом.

На гугл-картах балка не указана, но она видна на сайте Wikimapia. Совсем рядом мыс Фиолент, на север – Севастополь, а на юге – Балаклава.



Где расположена Юхарина балка / Скриншот 24 Канала с wikimapia

Ближе всего к Юхариной балке расположено кладбище Кальфа в Севастополе. Оно есть на гугл-карте.

Приблизительное расположение Юхариной балки: показываем на гугл-карте

Взрывы в Крыму 4 января: главное