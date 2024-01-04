ВСУ уничтожили командный пункт россиян возле Севастополя
Источник:СтратКом ВСУ
В четверг 4 января на Крымском полуострове было жарко. Только в Севастополе слышали 10 взрывов.
Около четырех дня 4 января в Крыму произошли мощные взрывы. В частности, их слышали в Севастополе и Балаклаве.
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Что известно о попадании по Юхариной балке
В Страткоме ВСУ написали, что в 15 дня Вооруженные силы Украины поразили командный пункт связи оккупационных войск вблизи Севастополя. Детали там не привели.
Источники 24 Канала сообщили, что в Севастополе предварительно есть попадание в воинскую часть в Юхариной балке. Там было подразделение секретной защищенной связи с российским генштабом.
Телеграм-канал "Крымский ветер" также назвал местом попадания Юхарину балку.
Одну украинскую ракету вроде сбили, а вторая попала в воинскую часть (КП связи) в Юхариной балке в Севастополе. Сейчас туда поехали скорые и пожарные, сообщают наши подписчики,
– указали там.
По состоянию на 18:46 4 января туда продолжают прибывать скорые и пожарные. Местные говорят, что слышали два взрыва – такие сильные, что частные дома подскочили.
Пожар в Юхариной балке: смотрите видео
Юхарина балка известна аэродромом
В Википедии откровенно сказано об этом – в балке расположены дачи и аэродром. Он появился там в 1970 году, а взлетная полоса уже была. Сейчас там авиационно-спортивный клуб ДОСААФ, где оккупанты прыгают с парашютом.
На гугл-картах балка не указана, но она видна на сайте Wikimapia. Совсем рядом мыс Фиолент, на север – Севастополь, а на юге – Балаклава.
Где расположена Юхарина балка / Скриншот 24 Канала с wikimapia
Ближе всего к Юхариной балке расположено кладбище Кальфа в Севастополе. Оно есть на гугл-карте.
Приблизительное расположение Юхариной балки: показываем на гугл-карте
Взрывы в Крыму 4 января: главное
- Россияне назвали атаку самой большой, в то же время "отчитались", что сбили все 10 ракет. Это ложь, ведь 10 их было только над Севастополем.
- Взорвалось не только под Севастополем: в Евпатории поразили российские радиолокационные станции. Это было сделано Силами обороны благодаря агентам "Атеш", долгое время следившим за объектом.
- Командующий Воздушными силами Петр Олещук поблагодарил украинских пилотов за работу и иронически передал оккупантам "привет".
- Между тем, жители Крыма уже жалуются на работу ПВО.
- По данным "Крым.Реалии", в Юхариной балке была база ПВО.