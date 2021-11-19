ВСУ усиливают границы с Россией мощными новейшими комплексами: уникальные фото
Источник:InformNapalm
Ситуация у границ Украины с Россией и Беларусью еще больше обостряется. Поэтому украинские военные усиливают защиту территории нашего государства.
Наши защитники использовали новейшие комплексы РЭБ "Буковель-AD R4". Сообщество InformNapalm получило уникальные кадры оружия.
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Комплекс – для борьбы с вражескими БПЛА
На Востоке украинские военные используют такой комплекс уже несколько лет. Его применяют для того, чтобы бороться с вражескими беспилотниками.
Разработчики постоянно пытаются совершенствовать РЭБ "Буковель-AD R4". Ведь враг тоже активно развивает свои БПЛА.
Комплекс РЭБ "Буковель-AD R4" используют для борьбы с БПЛА / Фото InformNapalm
Поэтому уже в 2021 году комплекс смог фиксировать беспилотники государства-оккупанта "Орлан-10" на расстоянии до 100 километров. В то же время подавление вражеских комплексов осуществляется на расстоянии до 20 километров.Справка. "Орлан-10" – это беспилотный авиационный комплекс, который помогает наблюдать за объектами в труднодоступной местности. БПЛА разработало российское предприятие "Специальный технологический центр". Государство-агрессор систематически использует беспилотник на Донбассе.
Особенность РЭБ "Буковель-AD R4"
Особенность комплекса – не только в фиксации БПЛА на дальнем расстоянии. Военные могут развернуть его в боевое положение всего за 2 минуты.
Напомним, что 16 ноября ВСУ захватили российский беспилотник "Орлан-10", который пересек линию разграничения.
Ситуация на Донбассе: главное
- За 19 ноября оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня. В результате их обстрелов погиб украинский военный.
- Из-за накопления войск у границ Украины, Швеция готова направить своих бойцов.
- В Европейском союзе заявили, что не помогут нашему государству войском.
- Соединенные Штаты Америки пристально следят за действиями России в отношении Украины.