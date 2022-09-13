ВСУ освободили 300 населенных пунктов на Харьковщине, но бои еще продолжаются, – Маляр

Вооруженные Силы Украины освободили от российских войск уже 3800 квадратных километров Харьковщины. Число деоккупированных городов и сел достигло 300.

Около 150 тысяч украинцев стали свободными от оккупации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Сколько населенных пунктов уже освободили

Украинские военные вернули под контроль Украины более 300 населенных пунктов Харьковской области. От врага освободили 3800 квадратных километров. Маляр рассказала об стойкости духа украинцев на оккупированных территориях. По ее словам, у людей фактически не было возможности узнать, что происходит на подконтрольной части.

Им говорили, что Украины нет, что в Украине уже другой президент, что Украина за ними не придет, но все наши люди ждали, стойко верили, что ВСУ придут и освободят их,

– сказала Маляр.

Заместитель министра обороны Украины добавила, что в настоящее время операция продолжается. Она планируется до полной деоккупации Харьковщины. Маляр добавила, что Украина приняла решение продолжать операцию в связи с достигнутыми успехами на фронте. В Минобороны не разглашают детали контрнаступления, но надеются, что ВСУ как можно быстрее освободят область.

Также Маляр упомянула о деоккупации Балаклеи. Этот город является большим железнодорожным узлом, связывающим Харьков с Донбассом, а его освобождение заставило оккупантов бежать дальше на Восток.

Контрнаступление на Харьковщине: что известно

С начала сентября Вооруженные Силы Украины освободили десятки населенных пунктов Харьковщины, оккупированных российскими войсками.

Какие населенные пункты удалось деоккупировать:

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