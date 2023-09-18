Андреевка, несмотря на постоянные обстрелы, полностью перешла под контроль ВСУ, – Генштаб

18 сентября 2023, 13:33
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над населенным пунктом Андреевка. Теперь россияне интенсивно обстреливают поселок.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что третья отдельная штурмовая бригада подняла флаг Украины над Андреевкой.

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Враг пытается штурмовать Андреевку

Сейчас Андреевка, хоть и была освобождена украинскими защитниками, но теперь постоянно находится под обстрелом врага. Также в ВСУ рассказали, что теперь российские войска пытаются штурмовать поселок.

Несмотря на это, поднять украинский флаг здесь было важно – это значит, что Андреевка полностью перешла под контроль ВСУ,
– сообщили в Генштабе.

Защитники подняли флаг над Андреевкой: фото Генштаб ВСУ

Что известно об освобождении Андреевки

  • 14 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили Андреевку. Однако военные из 3-й штурмовой бригады сразу опровергли информацию, назвав ее преждевременной. Тогда же Маляр немедленно отредактировала сообщение и сказала, что ситуация в поселке изменчива, а ошибка произошла из-за коммуникационного сбоя.
  • 15 сентября Генштаб ВСУ официально сообщил об освобождении Андреевки. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады сообщили, что окружили российский гарнизон, отрезали от основных сил и уничтожили. Известно, что защитники ликвидировали начальника бригадной разведки россиян, трех комбатов и почти всю пехоту 72-й бригады вместе с офицерами и техникой.

Автор: Анастасія Кушпіт